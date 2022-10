KSW wyjaśnia, kiedy Rosjanie będą mogli wrócić na gale. "Wtedy siądę do rozmów"

Podczas marcowej gali KSW 68 miał wystąpić Szamil Musajew (14-0-1), ale jego walka została odwolana. "W związku z brutalną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, organizacja KSW podjęła trudną, lecz uzasadnioną etycznie decyzję o odwołaniu występu reprezentanta Rosji Shamila Musaeva na gali w Radomiu" - poinformowało KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzianowski show. "Misio, jak złapie wilka, to łapą potrafi machnąć"

I od tamtej pory polska federacja jest nieugięta. Masz rosyjski paszport? Nie walczysz na KSW. Ale trzeba mieć świadomość, że to dość skomplikowana kwestia. Spójrzmy na Musajewa. Formalnie reprezentował Rosję, ale jest pochodzenia awarskiego. Urodził się w Dagestanie, czyli autonomicznej i wieloetnicznej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

Do tematu rosyjskich zawodnikow w ostatnim programie "Oktagon" odniósł się Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

- Przede wszystkim, to się cieszę, że świat MMA stanął tak solidarnie w obliczu wojny. Kiedy pozwolimy Rosjanom na ponowny udział na galach KSW? Wydaje mi się, że takim punktem granicznym musi być zawieszenie broni. Czy to będzie zakończenie? To może być jeszcze długa droga i z tego, co słyszałem, to może być długa droga do takiego zakończenia wojny. Ale zawieszenie jakieś, przejście po prostu na bardziej pokojowe rozwiązania? Myślę, że to będzie jakiś element, gdzie w ogóle będziemy zainteresowani. Dopiero wtedy będę zainteresowany podjęciem rozmów z jakimkolwiek menedżerem, z jakimkolwiek zawodnikiem, z jakąkolwiek stacją, z jakąkolwiek firmą rosyjską - oświadczył Lewandowski.

Przyjaciel Mameda o walce z Pudzianowskim. "W starciu z Mariuszem powinien..."

Szef KSW wrócił także myślami do Musajewa, który przekonywał władze federacji, że czuje się Dagestańczykiem.

- Z tych bardzo znanych zawodników, których dotknął problem, to był Szamil, któremu musieliśmy podziękować, pomimo że twierdził, że jest Dagestańczykiem, że coś tam… Ale no ciężko by było tutaj o takich historiach dyskutować. Niepotrzebne to jest nam tak naprawdę, a solidarność w obliczu wojny, wydaje mi się kluczowa. Trzeba pokazać, po której stronie powinni wszyscy stać - zakończył Lewandowski.

Problem z Czużigajewem

W styczniu Ibragim Czużigajew przywitał się z federacją KSW, gdy zakończył sześcioletnie panowanie Tomasza Narkuna. Czużigajew ma paszport rosyjski, ale identyfikuje się bardziej z Turcją. I już w przyszłym tygodniu mieliśmy go ponownie oglądać w klatce.

Niedawny rywal Szpilki nie daje za wygraną. "Widziałem, jak mu białka wypi***ło"

Jego przeciwnik - Ivan Erslan poinformował jednak, że nie dojdzie do jego walki z mistrzem wagi półciężkiej.

- Wiele rzeczy jest dla mnie dziwnych i niewytłumaczalnych, jak na tak dużą organizację jak KSW. Ibragim nie był w stanie wjechać do Polski z powodu sankcji nałożonych na Rosję i pomimo wszelkich starań organizatorów zastępstwa nie udało się znaleźć. Walka została zaproponowana wszystkim zawodnikom z rankingu KSW, ale nikt jej nie zaakceptował - skomentował wkurzony Erslan.