Nagła śmierć 30-letniej gwiazdy wrestlingu. Dzień wcześniej wrzuciła fotkę na Instagram

Sara Weston, znana lepiej jako Sara Lee, była amerykańską zapaśniczką. Sławę zyskała kilka lat temu, dzięki udziałowi w programie "Tough Enough", produkowanym przez słynną organizację WWE. Lee została jedną z triumfatorek szóstej edycji tego programu. W nagrodę podpisała roczny kontrakt z WWE o wartości 250 tysięcy dolarów.

Tragedia w USA. W wieku 30 lat zmarła uwielbiana wrestlerka

Niestety w ostatnich godzinach świat obiegła wiadomość, że Sara Lee zmarła niespodziewanie w wieku zaledwie 30 lat. Smutną informację potwierdziła na Facebooku matka sportsmenki, a także organizacja WWE.

"Z wielkim smutkiem chcemy podzielić się tym, że nasza Sara Weston odeszła do Jezusa. Wszyscy jesteśmy w szoku" - napisała Terri Lee. "Prosimy, abyście z szacunkiem pozwolili naszej rodzinie pogrążyć się w żałobie. Wszyscy potrzebujemy modlitw, zwłaszcza Cory i jego dzieci" - dodała. Zmarła osierociła trójkę malutkich dzieci, których doczekała się ze swoim mężem, także wrestlerem, Corym Westonem. Najmłodszy syn pary ma zaledwie rok.

"WWE ze smutkiem przyjęło informację o śmierci Sary Lee. Jako była zwyciężczyni „Tough Enough", Lee służyła jako inspiracja dla wielu w świecie sportu i rozrywki. WWE składa serdeczne kondolencje jej rodzinie, przyjaciołom i fanom" - czytamy w komunikacie WWE.

Śmierć Amerykanki jest tym bardziej szokująca, że nic nie wskazywało na to, by coś niepokojącego działo się w jej życiu. Sara Lee jeszcze dzień przed śmiercią opublikowała post na Instagramie, w którym cieszyła się z powrotu do treningów na siłowni. Póki co, przyczyna jej śmierci nie została ujawniona.

