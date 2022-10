Debiutant nie boi się Najmana. "To idealny rywal na debiut"

Pewnie nie ma w Polsce drugiego takiego sportowca jak Marcin Najman, który pomimo tak - eufemistycznie pisząc - przeciętnych umiejętności, zarobił tyle pieniędzy. Na początku bił się w boksie, potem w MMA, a od kilku lat zarabia na tzw. freak fightach, gdzie mierzy się z celebrytami i gwiazdami internetu. Jego nazwisko wciąż generuje ogromne zainteresowanie. I choć Najman ma już 43 lata i wielokrotnie kończył karierę, to nadal nie ma dość. Już 21 października zmierzy się na gali Wotore, czyli MMA na gołe pięści, z Pawłem Jóźwiakiem, 48-letnim prezesem federacji FEN, który jest... debiutantem.

Ale choć Jóźwiak trenuje sporty walki od zaledwie półtora roku, to Najmana się nie boi. - Jakiś czas temu mnie wyzwał do walki, a że jestem byłym sportowcem, grałem w rugby [w Ogniwo Sopot], to chętnie przyjmuję wyzwania. A jak się już powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Poza tym od wielu lat miałem pomysł, żeby w końcu wejść do klatki. Nie jako promotor wręczający puchar, a jako zawodnik. Chcę się sprawdzić. Tym bardziej że Najman to dla mnie idealny przeciwnik - mówi Jóźwiak.

- Ale dlaczego idealny? Gdzie widzi pan swoje szanse? - dopytujemy.

- Co by o nim nie mówili, to jednak kilkanaście bokserskich walk miał. Doświadczenie będzie po jego stronie. No i pięściarsko, pod względem technicznym, na pewno jest ode mnie lepszy, ale charakter i siła fizyczna będą po mojej stronie. I właśnie charakterem chcę go stłamsić - przekonuje promotor MMA.

Jóźwiak od półtora roku trenuje do walki z Najmanem, a wczesniej - w latach młodzieńczych - grał w rugby w klubie Ogniwo Sopot. Od ponad dekady zajmuje się federacją MMA o nazwie FEN, której jest prezesem.

Walka Najmana z Jóźwiakiem odbędzie się na gali Wotore 6, która jest zaplanowana na piątek 21 października w Konstancinie, obok Warszawy.