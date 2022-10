Niewiarygodny nokaut. Habirora potrzebował zaledwie 9 sekund [WIDEO]

Do pojedynku Belga z Czechem w wadze półśredniej doszło we wtorek 27 września w pierwszej rundzie Euro IMAAF 2022. Obaj zawodnicy starali się dobrze rozpocząć zmagania w turnieju już podczas pierwszego dnia rywalizacji.

Nokaut po dziewięciu sekundach

Habirora potrzebował zaledwie kilku sekund, aby przytłoczyć swojego przeciwnika serią ciosów. Zemla nie był w stanie na nie odpowiedzieć i po przyjęciu kilku uderzeń upadł na matę. Sędzia nie miał innego wyjścia, jak zakończyć walkę i przyznać wygraną Belgowi przez efektowne TKO.

Jak się później okazało, wygrana w pierwszej rundzie była początkiem drogi Habirory do finału turnieju. W kolejnych rundach, również po nokautach, wygrywał z Arturo Aedillo z Hiszpanii, Alanem Surmontem z Izraela i Alexem Gillem z Walii. Przegrał dopiero w decydującym starciu z Walijczykiem Ioanem Harrisem.

Dla Vaclava Zemli był to dopiero trzeci oficjalny pojedynek na poziomie amatorskim. Wygrał póki co tylko raz - z Andreasem Dikiem podczas gali Gladiator Championship Fighting - GCF 65: Back in The Cage na początku września tego roku. W debiucie, w mistrzostwach świata IMMAF w 2021 roku przegrał z Anglikiem Teddym Stringerem.