"Pupilek Kadyrowa" ofiarą mobilizacji w Rosji. Gwiazdor UFC stracił paszport

Chamzat Czimajew to gwiazda UFC, pochodzenia czeczeńskiego. 28-latek stoczył dwanaście walk i wszystkie wygrał. Ale u wielu fanów stracił szacunek, na który ciężko zapracował sobie w klatce. A to dlatego, że wielokrotnie publicznie popierał Ramzana Kadyrowa, czeczeńskiego przywódcę i bliskiego współpracownika Władimira Putina, który otwarcie wspierał inwazję na Ukrainę. Co prawda w UFC to nikomu zbytnio nie przeszkadza, bo dla amerykańskiej federacji ważniejsze są pieniądze, jakie generuje Czimajew. A że jest kontrowersyjny, to generuje wielkie zainteresowanie. Na razie może mieć jednak problemy z kontynuowaniem kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Chalidow o walce z Pudzianowskim: Co ja mam do stracenia?

Hitowa walka o pas KSW. Dopełnienie trylogii

Mobilizacja w Rosji

Władimir Putin poinformował w specjalnym orędziu, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. - Jeśli integralność terytorialna Rosji zostanie zagrożona, z pewnością wykorzystamy wszystkie dostępne nam środki, aby chronić kraj i nasz naród. (...) A ci, którzy próbują nas szantażować bronią nuklearną, powinni wiedzieć, że wiatry mogą zwrócić się w ich kierunku. To nie blef - oświadczył rosyjski dyktator. Czemu o tym wspominamy? A to dlatego, że Czimajew ma szwedzki oraz rosyjski paszport.

Piekielnie trudne zadanie Błachowicza. I podwójna nagroda. Ekspert przewiduje

Portal combate.com donosi, że kilka dni temu zawodnikowi UFC skonfiskowano paszport, aby nie mógł opuścić Rosji w trakcie mobilizacji.

"Czimajewowi zabrano paszport w Petersburgu, gdy zmierzał do Czeczenii, gdzie chciał odwiedzić rodzinę. Teraz nie może opuścić kraju" - czytamy na portalu ge.globo.com. Sztab zawodnika prosi szwedzki kraj o pomoc w tej sprawie, bo Czimajew na co dzień trenuje właśnie w Sztokholmie.

Czimajew był widziany w klatce trzy tygodnie temu, gdy już w pierwszej rundzie pokonał Kevina Hollanda. 28-latek wciąż jest niepokonany.