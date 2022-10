Hit KSW robi furorę nawet za granicą. "Ogłoszono starcie legend"

Walka Pudzianowskiego z Chalidowem zaplanowana jest na galę KSW 77, która odbędzie się 17 grudnia w Gliwicach. Starcie cięższego o ponad 30 kilogramów "Pudziana" z legendą wagi średniej zapowiadane jest jako najdroższy pojedynek w historii europejskiego MMA. Nic dziwnego, że zainteresowały się nim zagraniczne media.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze face to face Chalidowa z Pudzianowskim. "To jest najlepszy moment na tę walkę"

"Święta nadejdą wcześniej". Czeski portal o walce Pudzianowski - Chalidow

Dla fanów polskiego MMA święta Bożego Narodzenia nadejdą w tym roku nieco wcześniej" - pisze czeski portal fights.cz na temat pojedynku Pudzianowski - Chalidow. Czescy dziennikarze wspomnieli, że wiadomość o tej walce podzieliła społeczność fanów KSW. Cześć z nich uznała, że organizowanie takiego starcia nie ma większego sensu z powodu dużej różnicy wagi, inni przyjęli ją zaś z dużym entuzjazmem.

"Mariusz jest niesamowicie popularny, a jego walki w KSW należą do najbardziej wyczekiwanych, więc zwykle nie ma znaczenia, czy walka zawsze ma sens ze sportowego punktu widzenia. I tak wszyscy będą chcieli go zobaczyć. A tym razem znacząco przyczyni się do tego osoba jego przeciwnika" - tłumaczy portal.

Czesi docenili także postawę Chalidowa, który wraca po ciężkiej kontuzji, której doznał w walce z Roberto Soldiciem. "Po takiej kontuzji, zmierzenie się z zapaśnikiem z siłą Pudziana, który ostatnie pięć walk wygrał przez KO, udowadnia, jakim twardzielem jest Chalidow" - zauważyli. Zastanawiali się też, czy pojedynek będzie miał podobny przebieg co starcie Pudzianowski - Materla. Poza tym wyrazili nadzieję, że jedna z przyszłych gal organizowanych przez KSW odbędzie się w ich kraju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

O walce napisała także słowacka strona sportnet.sme.sk. "Najdroższy pojedynek w historii Europy? W Polsce ogłoszono starcie legend" - brzmiał tytuł. Słowacy opisali wcześniejsze dokonaniu obu bohaterów i wymienili ich najważniejsze sukcesy. "Obaj panowie należą do największych gwiazd polskich sportów walki. Od dawna są to czołowe nazwiska organizacji KSW" - podsumowali.

Gala KSW 77, podczas której dojdzie do pojedynku Pudzianowski - Chalidow, odbędzie się 19 grudnia w Arenie Gliwice.