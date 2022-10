Kolosalna różnica między Pudzianem i Chalidowem. "Nie może mną rzucać na lewo i prawo"

To będzie najgłośniejsza walka w historii KSW. Mamed Chalidow, niedawny mistrz wagi średniej, zmierzy się w grudniu z Mariuszem Pudzianowskim, zawodnikiem dywizji ciężkiej, - Mówiłem, że nigdy nie zawalczę z freakiem, ale Mariusz nie jest freakiem. Jest prawdziwym sportowcem, więc to dla mnie duży zaszczyt - takimi słowami Czeczen zaczął środową konferencję prasową.

- Kiedyś Mameda mogłem tylko łaskawie prosić, by mi udzielił godzinnej lekcji techniki. Jak oglądałem jego walki, to szeroko otwierałem japę i mówiłem "Jak on to, cholera, robi?". Stanięcie twarzą w twarz z Mamedem kosztowało mnie dużo pracy i dużo potu. To nagroda za ponad 13 lat ciężkiej pracy. Prawda jest taka, że ja już jestem zwycięzcą, że w ogóle wyjdę do tej walki. Mam tylko jedną prośbę: żeby mi nie zgasił światła - skomentował Pudzianowski.

- Przecież to ty gasisz światła - odpowiedział z uśmiechem Mamed, nawiązując do niedawnej walki z Materlą.

Chalidow i Pudzianowski - ostatnie walki

Mamed niedawno skończył 42 lata, ale wciąż zamierza się bić. Ostatni raz w klatce oglądaliśmy go w grudniu, gdy w obronie pasa wagi średniej przegrał przez nokaut w drugiej rundzie z Roberto Soldiciem, dziś zawodnikiem azjatyckiej federacji One Championship. Chalidow, który na co dzień waży około 84 kg, zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim, któremu waga pokazuje 115 kg!

- Podczas walki będę ważył maksymalnie 95 kg, albo niewiele mniej. Muszę bazować na szybkości, ale też nie mogę ważyć 84 kg, żeby mną nie rzucał na prawo i na lewo - dodał Chalidow.

Większość fanów, szczególnie po triumfie Pudzianowskiego z Michałem Materlą, zobaczyłoby "Pudziana" w starciu z mocniejszymi rywalami. Plotkowało się o walce o pas z Philem De Friesem, ale rywalem Brytyjczyka ostatecznie został Ricardo Prassel i przegrał z Brytyjczykiem. Pudzianowski zamiast walki rankingowej, zmierzy się w tzw. extra walce z Mamedem.

Podczas gali KSW 78 zobaczymy też ostatnią część trylogii pomiędzy broniącym pasa Sebastianem Przybyszem i Jakubem Wikłaczem. Do tej pory obaj mają po jednym zwycięstwie na koncie.

Podczas środowej konferencji dowiedzieliśmy się także o nawiązaniu współpracy pomiędzy KSW a firmą inwestycyjną XTB, która będzie tytularnym sponsorem grudniowej gali.