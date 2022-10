Cała prawda o Dawidzie Ozdobie. "Zajeb...m mu z bani"

Powiedzmy szczerze: trudno nazwać Dawida "Bad Boya" Ozdobę pełnoprawnym zawodnikiem MMA, ale z czystym sumieniem można go określić sportowcem. Bo sport był w jego życiu od zawsze. Trenował karate kyokushin, aikido, taekwondo i MMA. I to nie byle gdzie, bo u kultowych szczecińskich trenerów - Piotra Bagińskiego i Mariusza Linka. A w sali spotykał Michała Materlę czy Karola Bedorfa, byłych mistrzów KSW. Ale Ozdoba na KSW był jednak za słaby.

Ozdoba - pionier polskiego freak fightu

Moda na freak fighty to świeża sprawa. Ale za nim Fame MMA czy High League zdobyły tysiące fanów, to ponad dekadę temu dochodziło do pierwszych walk celebrytów. Ojcem chrzestnym polskich freaków był, rzecz jasna, Marcin Najman. Ale Ozdoba też był pionierem. Zaczynał niewiele później, pierwszą walkę stoczył w 2013 r. Sławę przyniósł mu reality show Polsatu pt. "Amazonki", a pieniądze walka z Robertem Burneiką.

Pomysł na walkę był prosty: jak sobie poradzi wysportowany, 80-kilogramowy zawodnik z kafarem z siłowni, który waży ponad 130 kg? Ale choć to Ozdoba latami trenował sporty walki, to przystępował do tej walki jako debiutant. "Hardkorowy Koksu" miał na koncie jedną wygraną - z Marcinem Najmanem.

Starcie z Ozdoby z Burneiką wzbudziło ogromne zainteresowanie, ale z dużej chmury spadł mały deszcz. Ozdoba uciekał przed Burneiką w klatce. Sędzia ringowy, niczym ten piłkarski, najpierw pokazał Ozdobie żółtą kartkę za unikanie walki, a chwilę później czerwoną.

Ozdoba przegrał, choć nie przyjął, ani też nie zadał żadnego znaczącego ciosu. Później tłumaczył, że to był jego plan taktyczny, by zmęczyć Burneikę. Sędziego to nie przekonało, więc przegrał przez dyskwalifikację.

Kilka lat później miało dojść do jego walki z "Trybsonem", ale ostatecznie tego pojedynku nie było. Ozdoba wrócił do klatki w 2018 roku, czyli już w nowej rzeczywistości. Trafił do świata Fame MMA. Na ich pierwszej gali był przedstawiany jako najbardziej doświadczony freak, ale Dawid "Ambro" Ambroziak poddał go już na początku pierwszej rundy.

Kilka miesięcy później Ozdoba znowu bił się na gali Fame, ale Marek Hoffmann także go pokonał w I rundzie. Jego przygoda w klatce zakończyła się dość wstydliwym bilansem 0-3. Ale Ozdoba był postacią o wielu talentach. Absolwent szczecińskiej politechniki (i to na dwóch kierunkach) zajmował się także striptizem. Choć pewnie za takie stwierdzenie by się zagniewał.

- Nigdy w życiu nie byłem striptizerem, tylko zajebistym tancerzem erotycznym - prostował dziennikarzy. Klientki wynajmowały go i jego kolegów z ekipy "Bad Boys" na wieczory panieńskie i urodziny. Występowali tylko dla kobiet. Ale czasem sam taniec nie wystarczył. Czasem trzeba też było użyć pięści.

- Mam ksywkę "Bad Boy", nokautowałem na pokazach. Jestem chyba jedynym tancerzem w Polsce, któremu właściciel klubu na starcie mówi: "Tylko Dawid, błagam cię". Myślę o Bydgoszczy. W zeszłym roku mój kumpel tańczył na pokazie, jakiś koleś podszedł i chciał go tak protekcjonalnie złapać, dać mu klapsa. Miał pecha, że akurat stałem blisko z mikrofonem. Z całym impetem złapałem go zapaśniczo i wyskoczyłem z nim ze sceny. Przyp... beretem o glebę. Stracił przytomność, ocknął się w karetce, a ja kontynuowałem pokaz jakby nigdy nic. Albo sytuacja z Grudziądza. Gość w koszulce Pitbulla, w zasadzie w rashguardzie – założył ją pewnie, żeby pokazać, że trenuje. Przechodzimy i słyszę: "O, idą te geje". Zaj... mu z bani i poszedłem do szatni. Na kolejnym pokazie już go nie widziałem - mówił Ozdoba dla "Weszło".

Na początku za takie pokazy zgarniał kilkadziesiąt złotych, a później potrafił zarobić kilka tysięcy za noc. Próbował zarabiać też na muzyce, ale jego piosenki trafiały do dość specyficznej grupy odbiorów. Zresztą, sami możecie ocenić:

Jego wielką pasją były także sporty wodne, jak wake czy kitesurfing. To właśnie na morzu mógł się odciąć od całego świata, zapomnieć na chwilę od swojej silnej depresji.

Dawid Ozdoba zmarł 3 października w wieku 45 lat.