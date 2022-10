Dawid Ozdoba nie żyje. Cierpiał na depresję

W poniedziałek Internet obiegła smutna wiadomość. W wieku 45 lat zmarł celebryta oraz uczestnik gal Fame MMA Dawid Ozdoba. O śmierci mężczyzny poinformowała jego matka w mediach społecznościowych.

Dawid Ozdoba nie żyje. Walczył z depresją

Dawid Ozdoba przygodę w show biznesie rozpoczął od występów w programach telewizyjnych. Wkrótce został tancerzem erotycznym, stworzył także grupę "Bad Boys" i zyskiwał coraz więcej sławy. Dzięki temu w 2013 roku otrzymał propozycję walki w oktagonie i zmierzył się z Robertem Burneiką. Podczas pojedynku Ozdoba unikał walki i został zdyskwalifikowany. Po pięciu latach wrócił do klatki, kiedy to na premierowej gali Fame MMA przegrał z Dawidem "Ambro" Ambroziakiem. Kilka miesięcy później na kolejnej edycji tej gali zmierzył się z Markiem "AdBusterem" Hoffmanem. Ozdoba ponownie okazał się gorszy i nie otrzymał kolejnych propozycji walk.

Dawid Ozdoba cierpiał na depresję, o czym opowiedział w rozmowie z portalem MMA.pl. - Uciekłem od hejtu i ludzi. Teraz już to wiem – była to straszna depresja i trauma. Można powiedzieć, że po trzech latach wróciłem do ludzi. Chcę, żeby wrócił ten pozytywny Ozdóbka. Zobaczymy, jak to pójdzie - wyznał w lutym tego roku.

Na ten moment nieznane są przyczyny śmierci Dawida Ozdoby.

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

