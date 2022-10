Tyle Prime Show MMA oferuje za walkę. "200 tys. złotych? Wstyd by tam było iść"

Marcin "Rafonix" Krasucki rozmawiał z "Don Kasjo" o potencjalnej walce w Prime Show MMA, gdy ten miał problemy z federacją Fame MMA. Finalnie obie strony się nie dogadały i o zmianie barw federacji freak fightowej nie było mowy. Choć jak stwierdził "Don Kasjo" na Instagramie, "Rafonix" wręcz prosił właściciela Prime Show o walkę.

Na odpowiedź ze strony Marcina Krasuckiego nie trzeba było długo czekać. W relacji na Instagramie opowiedział o tym, że to "Don Kasjo" chciał go w Prime Show MMA. I miał też o to bardzo zabiegać. 20 nieodebranych połączeń od "Don Kasjo", po tym jak "Rafonix" stracił walkę w Fame MMA. Gdy to nie poskutkowało, "Don Kasjo" miał dzwonić do jego trenerów. Padły nawet konkretne kwoty.

- Powiedziałem, [że za walkę chcę] 400 tysięcy złotych, a ty poruszyłeś temat i powiedziałeś, że nie. Że 200 tysięcy. Dwieście to se możesz gościu wsadzić w tyłek - powiedział Krasucki na nagraniu wideo. - Wstyd by tam było w ogóle wystąpić - dodał chwilę później.

"Rafonix" znał już nawet rywala. Miał nim być "Kamerzysta", o którym ostatnio zrobiło się głośno za sprawą jego walki na gali Prime 3. Zmierzył się na niej z Kubą Lasikiem w... budce telefonicznej. Do zestawienia "Rafonixa" z "Kamerzystą" nie doszło, bo jak stwierdził Krasucki, rywal się przestraszył. O tym miał go zapewniać sam "Don Kasjo".

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński niegdyś sam występował w Fame MMA. Z federacją był związany od jej założenia i uchodził za jej największą gwiazdę. Wokół jego odejścia krążyło wiele kontrowersji. Niedługo później utworzył własną federację Prime Show MMA.

