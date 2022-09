Zawodniczka MMA szokuje. Zakleiła sutki i wyszła na ważenie. "F**k Disney"

Helen Peralta od 2012 roku rywalizuje w MMA. W ostatnim czasie wystąpiła w filmie dokumentalnym poświęconym tematyce sportów walki. Teraz zawodniczka zaprotestowała przeciwko producentowi filmu i skradła show podczas ważenia.

Helen Peralta pojawiła się topless na ważeniu. Protest zawodniczki

We wtorek odbyło się ważenie przed kolejną walką Peralty. Dość nieoczekiwanie 34-letnia zawodniczka pojawiła się na nim...niemal topless. Jedynie na sutkach miała naklejone taśmy z wypisanym hasłem "F**k Disney". Jak się okazuje, był to protest przeciwko producentowi Disneya, który jakiś czas temu zacenzurował akcję w filmie z udziałem Dominikanki. Peralta zagrała w dokumencie o UFC, a w jednej ze scen wpatrywała się w nagie piersi. Co ciekawe, było to także w trakcie ważenia. Finalnie scena nie ukazała się w końcowej wersji filmu.

Powody pojawienia się Peralty topless na ważeniu wyjaśnił na Twitterze Zac Pauga. "Producenci wycięli to i zmusili ją do ponownego ważenia po tym, jak ważyła się tylko dla kamer. Najzabawniejszy moment sezonu i skrócili go, ponieważ ESPN to firma należąca do Disneya" - napisał.

"Ważenie zakończone. Teraz czas na walkę! Ci, którzy wiedzą, wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, dowiedzą się. A dla tych, którzy nie chcą wiedzieć - wróćcie do swojego normalnego życia. Jeśli uważasz mnie za obrazoburczą, nie przepraszam. Wyobraź sobie funt silikonu pod każdą piersią, teraz jestem po prostu...odważna. Ps. Nie zabiłam się" - napisała z kolei na Instagramie sama zawodniczka.

