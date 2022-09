Szpilka wkrótce wróci do klatki. "Szykuje się coś grubego"

Artur Szpilka ma za sobą dwie walki w formule MMA. Były bokser najpierw pokonał przed czasem Ukraińca Siergieja Radczenkę, a potem wygrał na High League 4 z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. W przypadku drugiego pojedynku Szpilka nawet nie musiał zadać mocnego ciosu, bo jego rywal przegrał z kontuzją. Artur Szpilka na ten moment zadeklarował, że odpuszcza pojedynku w federacjach freak fightowych i zamierza się skupiać na KSW. I wkrótce powinien wrócić do klatki.

Artur Szpilka wróci do klatki KSW. W grę wchodzą dwie gale: w 2022 lub 2023 roku

"Super Express" informuje, że Artur Szpilka może wrócić do klatki jeszcze w tym roku. Władze KSW biorą pod uwagę dwie możliwości: grudniową galę KSW 77 w Gliwicach - która odbędzie się 17 grudnia - lub występ w styczniu 2023 roku na KSW 78. Artur Szpilka spotkał się z Martinem Lewandowskim, jednym z właścicieli organizacji, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. - Szykuje się coś grubego - powiedział krótko Szpilka.

Portal ujawnia, że Artur Szpilka walczył z Denisem "Bad Boyem" Załęckim z kontuzją, która okazała się niegroźna po badaniach. - Też mam dość poważną kontuzję, bo mam plecy do zrobienia. Nie chciałem robić rezonansu przed walką, żeby nie wiadomo co tam wyszło, ale tak naprawdę nie zrobiłem żadnego sparingu w pełni. Mam przepuklinę w trzecim kręgu, więc stąd ten ból. Uciska nerw kulszowy i tyle. Nic bardzo poważnego, obędzie się bez operacji, ale muszę to odbudowywać - tłumaczył Szpilka.

Na ten moment nie są znane szczegóły karty walk na KSW 77 w Arenie Gliwice, ale Łukasz "Juras" Jurkowski zapowiada hitowy pojedynek pomiędzy Mamedem Chalidowem a Mariuszem Pudzianowskim. Wcześniej odbędą się dwie gale KSW, odpowiednio w Nowym Sączu oraz Grodzisku Mazowieckim. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się starcie pomiędzy Marianem Ziółkowskim a Salahdinem Parnasse w kategorii lekkiej na KSW 76.