Absurdalny pomysł Rosjan. Carjitsu. Przebili wszystko

Punch Club to chyba najbardziej kontrowersyjna organizacja sportów walki na świecie. Rosjanie co rusz zaskakują nowymi pomysłami, jak urozmaicić rywalizację. Dla nich walka w oktagonie to za mało. Musieli więc znaleźć inne płaszczyzny. Najpierw umieścili wojowników w budce telefonicznej. Teraz postanowili zadziwić świat raz jeszcze. Walki przenieśli więc do... samochodu.

Carjitsu, czyli walki w samochodach w rosyjskim wydaniu

Nowa formuła szybko zyskała przemawiającą do wyobraźni nazwę carjitsu. Zasady są banalne. Pobić swojego przeciwnika, tyle że w samochodzie. O ile idea organizowania tego typu walk wydaje się idiotyczna, o tyle trzeba oddać Rosjanom, że zachowali resztki zdrowego rozsądku i pojazdy w trakcie walk stoją nieruchomo. Chociaż kto wie, czy z biegiem czasu i to się nie znudzi i dla podkręcenia adrenaliny, trzeba będzie dołączyć kierowcę.

Carjitsu zaczęło podbijać media społecznościowe, dzięki użytkownikowi Twittera o pseudonimie Matysek, który udostępnił nagranie z rosyjskiego odpowiednika YouTube'a - portalu Rutube, na którym możemy podziwiać zawodników Punch Clubu w akcji.

Punch Club ponownie zaskakuje. Najpierw była budka telefoniczna

Wcześniej ta sama organizacja urządziła walkę w budce telefonicznej o wymiarach metr na metr, w której uczestnicy okładali się przez 15 sekund, po czym wyszli z niej na ogłoszenie werdyktu. Pomysł podchwycili później Serbowie, a ostatnie doniesienia głoszą, że podobna formuła zawita także do Polski. Na gali Prime 3 do budki telefonicznej mają wyjść Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak i Jakub Lasik. Zobaczymy, czy nasze rodzime federacje w przyszłości zorganizują także polską wersję carjitsu.

