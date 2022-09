To wydaje się niemożliwe. Conor McGregor twarzą polskiej firmy

Conor McGregor to najpopularniejszy zawodnik MMA, ale już nie najlepszy. Jeszcze w 2016 roku Irlandczyk był na samym szczycie. Stał się pierwszym podwójnym mistrzem UFC, rządził w dywizji piórkowej oraz lekkiej. Fakty są jednak takie, że od 2017 roku wygrał tylko jedną walkę, gdy znokautował Donalda Cerrone. Bilans jego ostatnich pięciu lat wygląda mizernie. Zwycięstwo i trzy porażki (z Chabibem Nurmagomiedowem i dwa razy z Dustinem Poirierem). A właściwie to cztery porażki, bo w międzyczasie Conor zrobił skok na kasę i zmierzył się w boksie z Floydem Mayweatherem Jr., ale nie był w stanie zagrozić niepokonanemu Amerykaninowi.

Ale McGregor to wciąż wielka marka medialna. Na Instagramie obserwuje go 46 milionów ludzi. Dla porównania: Jana Błachowicza śledzi niespełna 900 tysiecy fanów. .Choć dla UFC Irlandczyk jest maszynką do zarabiania pieniędzy, który przy okazji swoich walk bije rekordy PPV, to jednak nieosiągalny dla innych sportowców pułap zysków, przyniósł mu w sporcie biznes rzadko spotykany.

"McGregor w 2018 roku stworzył markę Proper No. Twelve i wziął się za produkowanie whisky. Nazwa trunku nawiązywała do 12 dzielnicy Dublina, w której McGregor się wychowywał. Sportowiec od skandali i wyrazistej osobowości zrobił własny trunek. To był strzał w dziesiątkę. Nowa firma już w pierwszym roku działalności zanotowała 1 miliard dolarów przychodów. Whisky sprzedawała się jak PPV, a może nawet lepiej, bo sportowiec promował ją przy każdej okazji, a że sam nie stronił od barowych uciech, to okazji było sporo. Jego Proper No. Twelve szybko stała się najpopularniejszą irlandzką whisky na świecie" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Ale McGregor zarabia także jako słup reklamowy. Własnie został globalnym ambasadorem polskiej firmy XTB.

McGregor twarzą polskiej firmy

- Cieszę się, że zostałem oficjalnym ambasadorem wiodącej firmy inwestycyjnej. Wierzę, że sport i inwestowanie mają wiele wspólnego. W obu przypadkach do sukcesu prowadzą te same cechy: zaangażowanie, odporność psychiczna oraz umiejętność określania osobistych celów. Dlatego też z przyjemnością nawiązałem współpracę z XTB, która jest uznaną globalną firmą inwestycyjną, wspierającą swoich klientów w drodze do realizacji ich celów inwestycyjnych - uzasadnia Conor.

Ogłoszenie wspólnych działań Conora McGregora i XTB to początek nowej globalnej kampanii brokera inwestycyjnego. Legenda sportów walki będzie promować szeroką gamę oferowanych rozwiązań inwestycyjnych przez polski fintech.