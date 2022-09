Sekundy uratowały ją od tragedii. Sędzia przerwał walkę w ostatniej chwili [WIDEO]

Pierwsza runda była w wykonaniu Agapovej dobra. Zdominowała rywalkę. Zawodniczka atakowała i miała przewagę w ciosach. Zadała więcej obrażeń łokciami i uderzeniami z bliska. Druga runda jednak była już na korzyść Kanadyjki.

„Uśpiła rywalkę"

- Przerażające duszenie – napisał portal MMA Mania. W drugiej rundzie Robertson nie marnowała już czasu i zmieniła taktykę – skróciła dystans, położyła się na Agapovie i założyła jej gilotynę. Rywalka słabła, nie miała szans na wyjście i mimo wszystko nie zdecydowała się klepać. Od wszystkiego uratowała ją interwencja sędziego, Marka Smitha.

Podczas wymiany przed upadkiem Kazaszce wypadł ustnik. – Widać jak gryzie Agapova gryzie własny język. Prawie go przegryzła – czytamy na portalu MMM Mania.

- Gillian Robertson dowiodła swojej sprawności – podsumowuje portal Sherdog. – Imponujące duszenie uśpiło Agapovą.

Dla Kanadyjki była to szósta wygrana po poddaniu przez duszenie. Jest jedną z najlepszych zawodniczek po tym względem w UFC. "The Savage" uchodzi za specjalistkę od duszenia rywalek. Po wygranej z Agopovą jej rekord to 11 wygranych i 7 porażek. Agapova po porażce ma bilans 10 wygranych i 3 porażki.