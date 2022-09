Staśko zaskoczyła w debiucie. A później chwyciła za mikrofon. Zaczęło się

Feministka, aktywistka, dziennikarka, przez niektórych nazywana także "głosem polskiej lewicy". Maja Staśko. To ona niespełna dwa miesiące temu zszokowała świat - przede wszystkim freakowych sportów walki - kiedy pochwaliła się, że podpisała kontrakt z organizacją High League. - Dlaczego to zrobiłam? Zarzuca mi się hipokryzję, ale jeśli mam możliwość odbić tę piłeczkę i mówić bardzo głośno o seksizmie czy przemocy, to wydaje mi się to sporą wartością, której inna feministka czy organizacja nigdy nie będzie miała. Co z tego, że będę mówiła o tym przez lata w mojej bańce: przy takim wydarzeniu wysłucha mnie więcej osób - tłumaczyła Staśko w rozmowie z kobieta.gazeta.pl.

Staśko od razu zapowiedziała, że część swojego honorarium - dokładnie 40 tys. zł - przekaże na pomoc ofiarom przemocy. Idea słuszna - popieramy i chwalimy - ale prawdę mówiąc, spodziewaliśmy się, że ten pojedynek ze sportowego punktu widzenia nie będzie miał większego sensu. No i pomyliliśmy się, przyznajemy się bez bicia...

Staśko, która w sobotę weszła do oktagonu z inną debiutantką - streamerką, bardziej znaną pod pseudonimem Mrs. Honey - przewalczyły ze sobą trzy rundy. I to faktycznie przewalczyły. Może nie był to popis najczystszego MMA, ale była wola walki, zaciętość i cały czas parcie do przodu. Jak na debiut - było lepiej niż dobrze.

Najpierw były łzy i przeprosiny, po chwili gwizdy

- Wow, wow. I znowu wow - zachwycał się komentator Mateusz Kaniowski po tym, jak Staśko posyłała jedno wysokie kopnięcie po drugim. Umiejętnie korzystała też z przewagi warunków fizycznych, bo Staśko od rywalki była o dziewięć centymetrów wyższa oraz ponad sześć kilo cięższa.

- Ja ogólnie nastawiałem się na parter, ale było bardzo trudno mi ją przewrócić - mówiła po walce Mrs. Honey, która obaliła Staśko w drugiej rundzie, ale po chwili w parterze straciła pozycję. No i cały czas przegrywała ze Staśko w stójce, w każdej rundzie.

Kiedy konferansjer ogłosił werdykt - mówił o tym, że wygrana była jednogłośna - Staśko uśmiechnęła się, ale po chwili w jej oczach pojawiły się łzy. Szybko też podeszła do Mrs. Honey, by ją przeprosić. - Wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli, mówię, że jestem silna, walczę jak dziewczyna i nie przestanę walczyć - krzyczała do mikrofonu Staśko, która chwilę wcześniej została wygwizdana w Arenie Gliwice.

Freak MMA, czyli już nie tylko amatorzy

Zaczęło się kilka lat temu. Marta Linkiewicz zyskała gigantyczną popularność, kiedy w sieci pochwaliła się, że uprawiała seks z trzema raperami z Rae Sremmurd. Esmeralda Godlewska także chciała trafić na plotkarskie portale - najpierw występując w programie "Ex na plaży", później eksponując biust na Instagramie, a jeszcze później śpiewając z siostrą kuriozalną wersję świątecznej kolędy. Patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński zyskał obserwujących dzięki pijackim transmisjom na YouTube, w czasie których wyzywał i bił matkę i jej konkubenta, i w pijackim szale dewastował mieszkanie. A niedługo potem został skazany za popieranie nożownika, który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Co łączy te wszystkie postacie? Że walczyły - bądź wciąż walczą - na freakowych galach MMA. A określenie patocelebryci pasuje do nich idealnie. Ale ci patocelebryci - co pokazuje choćby przykład Linkiewicz - powoli zmienią się w celebrytów, którzy wciąż są amatorami, ale mocno aspirują, by zostać półprofesjonalnymi sportowcami. Trenują sporty walki, zmieniają swój styl życia i z gali na galę robią progres sportowy. O nowym zjawisku w sportach walki pisze Antoni Partum na Sport.pl >>