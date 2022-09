Potworny nokaut na High League. Trybuny aż zamarły. "To już zaszło za daleko"

Z jednej strony Krystian "Macias" Maciaszczyk, czyli absolutny debiutant. Z drugiej Jose "Josef Bratan" Simao, czyli niemalże debiutant, bo mający w klatce stoczoną tylko jedną, na dodatek przegraną (rok temu na pierwszej gali High League pokonał go tiktoker Gabriel "Cesarz Narcyz" Bystrzycki). Z obu stron jednak raperzy. I zawodnicy, choć bez większego doświadczenia w MMA, którzy poza klatką mieli ze sobą realny konflikt.

- To wszystko nie skończy się w klatce - odgrażał się "Macias" przed walką. Ale "Josef Bratan" wraz ze swoim bratem "Alberto" - którego słowa nawet nie nadają się do cytowania - wcale nie pozostawali mu dłużni. Do spięć i rękoczynów dochodziło między nimi na konferencji przed galą, na ważeniu, a nawet na śniadaniu w hotelowej restauracji. - Dostał ode mnie strzała i tyle - bagatelizował "Josef Bratan". A "Macias" odpowiadał, że nie tylko dostał, bo również oddał, choć tutaj akurat wersje zaczęły się rozjeżdżać.

"Oni chcą sobie urwać głowę"

- Zobaczymy, co w sobotę stanie się w klatce - odgrażali się obaj. A co się działo? To była szybka walka, w formule K-1, a więc tylko w stójce. - Oni chcą sobie urwać głowę od samego początku - ekscytował się komentujący tę galę Mateusz Kaniowski. I tak właśnie było, bo obaj od razu ruszyli na siebie z pięściami i kopnięciami. Precyzyjniejszy był "Josef Bratan", który prawym podbródkowym ciężko znokautował "Maciasa", a ten nieprzytomny padł na deski.

Publiczność, będąca wyraźnie po stronie "Maciasa", była wtedy przerażona. - Nawet nie wiem, co się stało - mówił kilka minut później "Macias", kiedy już ocknął się i stanął do wywiadu w klatce. Tam chwilę wcześniej pojawił się Malik Montana - także raper i właściciel federacji High League - który doprowadził do zakończenia konfliktu "Maciasa" i "Josefa Bratana" . - To już zaszło za daleko, przybijcie sobie piątki - tłumaczył Malik. Te

Piątki faktycznie zostały przybite, ale "Josef Bratan" i tak został wygwizdany i wybuczany przez publiczność.

Freak MMA, czyli już nie tylko amatorzy

Zaczęło się kilka lat temu. Marta Linkiewicz zyskała gigantyczną popularność, kiedy w sieci pochwaliła się, że uprawiała seks z trzema raperami z Rae Sremmurd. Esmeralda Godlewska także chciała trafić na plotkarskie portale - najpierw występując w programie "Ex na plaży", później eksponując biust na Instagramie, a jeszcze później śpiewając z siostrą kuriozalną wersję świątecznej kolędy. Patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński zyskał obserwujących dzięki pijackim transmisjom na YouTube, w czasie których wyzywał i bił matkę i jej konkubenta, i w pijackim szale dewastował mieszkanie. A niedługo potem został skazany za popieranie nożownika, który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Co łączy te wszystkie postacie? Że walczyły - bądź wciąż walczą - na freakowych galach MMA. A określenie patocelebryci pasuje do nich idealnie. Ale ci patocelebryci - co pokazuje choćby przykład Linkiewicz - powoli zmienią się w celebrytów, którzy wciąż są amatorami, ale mocno aspirują, by zostać półprofesjonalnymi sportowcami. Trenują sporty walki, zmieniają swój styl życia i z gali na galę robią progres sportowy. O nowym zjawisku w sportach walki pisze Antoni Partum na Sport.pl >>