Czas na High League 4. Gdzie i kiedy oglądać? Ile kosztuje PPV? [STREAM ONLINE, KARTA WALK]

High League to jedna z największych federacji freak fightów w Polsce. Największym wydarzeniem ostatniej gali miał być powrót do klatki Roberta "Hardkorowego Koksa" Burneiki. Litewski kulturysta nie był jednak zdolny do walki, co dało zwycięstwo jego rywalowi, Robertowi "Roburowi" Orzechowskiemu. W walce wieczoru raper Alberto wygrał z Marcinem Dubielem.

High League 4. Pierwszy nokaut już za nami, premierowa walka Szpilki

Do pierwszych starć doszło już podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w czwartek 15 września. Jeden z najpopularniejszych polskich freak fighterów, Amadeusz "Ferrari" Roślik, postanowił załatwić porachunki z kolegą swojego sobotniego rywala, Pawła "Scarface'a" Bomby. "Ferrari" podszedł do "Sadka" podczas gdy ten udzielał wywiadu i potężnym sierpem wprost w szczękę znokautował mężczyznę.

Jednym z najciekawszych pojedynków na gali będzie walka pomiędzy zawodnikami niskorosłymi - Mateuszem "Mini Majkiem" Krzyżanowskim oraz Salimem Chiboubem. Przed przedstawicielem ekipy bardzo trudne zadanie. Jego rywal jest mistrzem świata K-1 i stoczył kilka zawodowych walk w różnych formułach.

Po raz pierwszy w karierze w federacji freak fight pojawił się Artur Szpilka, który będzie walczył z Denisem "Bad Boyem" Załęckim, mistrzem Polski w K-1. Głośnym wydarzeniem będzie również walka aktywistki Mai Staśko z Ewą "Mrs. Honey" Wyszatycką. W trakcie gali zobaczymy również jeden pojedynek, którego stawką jest pas mistrzowski - mowa o walce wieczoru pomiędzy Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Lexy Chaplin w wadze muszej.

High League 4. Karta walk

Natalia "Natsu" Karczmarczyk vs Lexy Chaplin - o pas mistrzowski,

Artur "Szpila" Szpilka vs Denis "Bad Boy" Załęcki,

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski vs Salim Chiboub - o pas mistrzowski,

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Paweł "Scarface" Bomba,

Maja Staśko vs Ewa "Mrs. Honey" Wyszatycka,

Jakub Nowaczkiewicz vs Cezary "Czaro" Nykiel,

Jakub "Holak" Krawczyk-Holak vs Jakub "Kubx" Świtała,

Jose "Josef Bratan" Simao vs Krystian "Macias" Maciaszczyk - K-1 w małych rękawicach,

Konrad Karwat vs Radosław Słodkiewicz.

Gdzie i kiedy oglądać High League 4? Ile kosztuje PPV?

Gala High League 4 rozpocznie się 17 września o godzinie 20:00 w Arenie Gliwice. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w systemie PPV na stronie highlive.tv. Podstawowy wariant PPV kosztuje 29,99 zł, natomiast wersja "Premium" kosztuje pięć złotych więcej.