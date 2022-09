Maja Staśko na High League 4. Ma jasny cel. "Obleśne i seksistowskie"

Maja Staśko zasłynęła z działań na rzecz lewicy i feminizmu. Młoda aktywistka wyraża swoje poglądy w sposób kontrowersyjny i zdecydowany. Co więcej, kilka miesięcy temu podjęła decyzję o wkroczeniu do świata sportów walki i podpisała kontrakt z organizacją High League. To właśnie 17 września, na czwartej edycji gali, nastąpi debiut aktywistki. Jej rywalką będzie Ewa Wyszatycka, czyli "Mrs. Honey". Staśko zadeklarowała, że otrzymane wynagrodzenie w całości przeznaczy na cele charytatywne.

Staśko opowiada, dlaczego zdecydowała się na udział w High League. Malik Montana jednym z celów

Przed starciem aktywistka udzieliła obszernego wywiadu dla portalu Spider'sWeb. W trakcie rozmowy wyjawiła m.in. dlaczego zdecydowała się na podpisanie kontraktu z organizacją freakfightową. Staśko przyznała, że poprzez taką działalność chce dotrzeć do młodzieży. - Myślałam o tym wiele miesięcy. Gale walk MMA i cała ta otoczka to miejsca, w którym są bardzo młode osoby. One nie oglądają telewizji. Mogę więc chodzić do TVP, TVN-u, uczestniczyć w tych wszystkich debatach, ale ja do nich nie dotrę w ten sposób. Oni nie słuchają radia, nie interesują ich tradycyjne media. Ich jest właśnie ta gala, ich jest YouTube - podkreśliła aktywistka.

Staśko ujawniła, że ma jeszcze jeden cel. Chce zwrócić uwagę społeczeństwa na seksizm Malika Montany. - Ten Malik jest włodarzem, ale realnie nie jest ani właścicielem, ani nie ma wielkiego wpływu na przebieg wydarzeń, tylko tam siedzi i rzuca jakimiś obleśnymi komentarzami. Jest twarzą, promuje to, natomiast ani z nim, ani o nim nie rozmawiałam przy podpisywaniu umowy. Stwierdziłam, że przyjdę i powiem publicznie, że to właśnie obleśne i seksistowskie, skoro nikt inny na to nie reaguje. Dla mnie to zawsze była możliwość konfrontacji: będę mogła mu wreszcie powiedzieć, co o jego zachowaniu sądzę - podkreśliła Staśko.

Aktywistka wyjawiła także, że nie ma zamiaru sztucznie nakręcać konfliktu z rywalką. Co więcej, organizacja High League również nie naciska, by obie zawodniczki jawnie obrzucały się błotem bądź też stosowały wobec siebie przemoc poza klatką. - W High League planowano raczej, żeby był między nami konflikt poglądów, ale ja w ogóle nie wiedziałam, kim jest Mrs. Honey. Stwierdziłam, że to jest niezgodne ze mną, by sztucznie jakiś taki konflikt wytwarzać - kontynuowała.

Oprócz pojedynku pomiędzy Staśko i Waszatycką dojdzie także do kilku innych ciekawych walk. Były pretendent do bokserskiego pasa wagi ciężkiej WBC Artur "Szpila" Szpilka zmierzy się z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. Z kolei o pas wagi muszej kobiet powalczą Lexy Chaplin i Natalia "Natsu" Karczmarczyk.

Karta walk High League 4