Druga walka Artura Szpilki w MMA na High League 4. Gdzie oglądać? [Transmisja, stream online]

Artur Szpilka swój debiut w formule MMA zaliczył trzy miesiące temu na gali KSW 71 w Toruniu. Wygrał wtedy z Ukraińcem Serhijem Radczenką przez techniczny nokaut. Teraz pięściarz wkroczył w świat freak fightów i zaprezentuje się na gali High League 4 w sobotę 17 września w Arenie Gliwice. Jego rywalem będzie Denis "Bad Boy" Załęcki. Ich walka zapowiadana jest jako co-main event tej gali.

Miało być miło, ale nie będzie. Spięcie Załęckiego i Szpilki na konferencji prasowej

Początkowo walka zapowiadała się jako pojedynek dwóch dobrych znajomych, jednak po ostatniej konferencji prasowej między zawodnikami mocno zaiskrzyło. Załęcki zmaga się obecnie z drobną kontuzją i stosuje środki przeciwbólowe. W związku z tym zaproponował, aby do oktagonu wyjść jako drugi, żeby nie obciążać tak bardzo obolałej nogi - Chciałem wyjść wyjątkowo w tej sytuacji jako drugi, ponieważ będę na silnych lekach przeciwbólowych. Najprawdopodobniej skorzystam też z kroplówki, aby nie czuć bólu nogi, bo mam naderwane więzadła krzyżowe i boczne, więc muszę się nafaszerować lekami - powiedział.

To nie spodobało się Arturowi Szpilce, który się z miejsca nie wyraził na to zgody, co wywołało między nimi głośną pyskówkę. - Kolego, nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Ja nie przyszedłem do High League tylko High League zaprosiło mnie i będę walczył na moich zasadach - zakończył Szpilka.

Poza Szpilką i Załęckim na gali High League 4 pojawią się również m.in. Amadeusz "Ferrari" Roślik, Maja Staśko, Lexy Chaplin czy Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski.

High League 4. Artur Szpilka - Denis Załęcki. Kiedy i gdzie oglądać? [Transmisja, stream online]

Żeby obejrzeć walkę Artura Szpilki z Denisem Załęckim, należy najpierw wykupić dostęp do całej gali High League 4. Można to zrobić wyłącznie w serwisie HighLive.TV. Do wyboru będą dwie opcje: podstawowa - PPV Basic oraz PPV Premium (lepsza jakość, dodatkowy stream z Hejt Roomu, dłuższe VOD). Pierwsza z nich kosztuje 34,99 zł, a druga 39,99 zł. Panowie wejdą do oktagonu jako przedostatni. Ich walka prawdopodobnie rozpocznie się około godziny 22.30-23.00. Po nich zobaczymy jeszcze walkę wieczoru Natalia "Natsu" Karczmarczyk vs Lexy Chaplin, której stawką będzie pas mistrzowski tej federacji.