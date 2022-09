Mariusz Pudzianowski o hitowej walce KSW. Stanowczo

Mariusz Pudzianowski to prawdziwy fenomen sportów walki. Pomimo 45 lat były strongman prezentuje wybitną formę i nieprzeciętne umiejętności w klatce. Ostatnich pięć pojedynków "Pudziana" kończyło się jego zwycięstwem. Szczególnie imponującym osiągnięciem było znokautowanie Michała Materli, czyli niepodważalnej legendy KSW. Obecnie Pudzianowski plasuje się na 3. miejscu w rankingu kategorii ciężkiej. Następnym przeciwnikiem Polaka najprawdopodobniej będzie Philip De Fries, który już kilkukrotnie wyzywał "Pudziana" do walki.

Philip De Fries wyzwał "Pudziana" do walki o pas

10 września podczas gali KSW 74 Phil De Fries po raz siódmy obronił tytuł mistrzowski kategorii ciężkiej – poddał w pierwszej rundzie Ricardo Prasela. Tuż po zakończeniu walki 36-letni Anglik zadeklarował, że w kolejnym pojedynku chciałby zmierzyć się z Pudzianowskim.

- Biłem się ze wszystkimi innymi i pokonałem wszystkich w organizacji. To wielkie nazwisko, jest na fali pięciu zwycięstw. To byłoby świetna walka dla mojej kariery i to walka, której chcą wszyscy fani - powiedział De Fries.

Pudzianowski o pojedynku z De Friesem: Potrzebuje jeszcze parę miesięcy

Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Mariusz Pudzianowski zdradził, że fani będą musieli poczekać na starcie o mistrzowski pas. - Piszecie dużo: A De Fries, a to, a tamto. Na chwilę obecną trzy rundy razy pięć minut - daję radę, na pięć rund - jeszcze nie. Musi to dorosnąć. Wiem, że chcielibyście wszystko. Na wszystko przyjdzie czas i pora - powiedział 45-latek.

- Potrzebuje jeszcze parę miesięcy, żeby zrobić pięć rundek. To pięknie się mówi, jak się siedzi na fotelu - dodał "Pudzian".