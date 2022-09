Burza w kobiecym MMA. Sędziowie nie zauważyli trzech fauli [WIDEO]

Pod koniec sierpnia Elisandra Ferreira zmierzyła się z Anastasią Nikolakakos podczas Pallas Athena Women's Fighting Championship 2 w Calgary. Pojedynek wygrała kanadyjka z greckimi korzeniami i tym samym obroniła mistrzowski pas wagi atomowej (-48 kg/105 lb).

Ferreira oskarża Nikolakakos o oszustwo

Podczas walki doszło do sporych kontrowersji. Nikolakakos popełniła trzy faule, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia i nakazał kontynuować pojedynek. Ostatecznie Nikolakakos wygrała w czwartej rundzie po... uderzeniu kolanem w głowę Brazylijki.

Ferreira stanowczo nie zgadza się z werdyktem sędziów i opisała to, co zaszło podczas walki.

- Nie wiem, czy popełniła te faule, bo nie czuła się pewnie. Uderzenie głową było w pierwszej rundzie. Sędziowie nie odebrali jej za to żadnych punktów. Wróciłam do walki, ale to już nie było to samo. Później w trzeciej rundzie wbijała mi palce w żebra. Zgłosiłam to sędziemu, ale przestała to robić, zanim się przyjrzał. W czwartej rundzie uderzyła mnie w głowę kolanem. Nie ma możliwości, żeby to nie było zamierzone. W wywiadzie po walce powiedziała, że zdarzają się błędy. Nie przeprosiła, tylko powiedziała, że to normalne - powiedziała Ferreira w rozmowie z portalem MMAFighting.com.

O komentarz w tej sprawie została także poproszona Nikolakakos. - Nie obchodzi mnie, co mówią inni. Nie zwracam na to uwagi, więc dziękuję za informację. Jestem sportowcem i na tym się skupiam. Tą sprawą zajmą się moi menedżerowie i trenerzy. To wszystko, co mam do powiedzenia - wyznała w oświadczeniu dla MMAFighting.com.

Ferreira nie zamierza dać za wygraną i złożyła odwołanie do Komisji Sportów Walki w Calgary. Brazylijka ma nadzieję na zmianę wyniku albo przynajmniej na rewanż. Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję podejmą działacze.

Zwycięstwo nad Ferreirą było czwartą wygraną Nikolakakos w karierze. Do tej pory nie przegrała jeszcze ani jednej walki. Ostatni raz mierzyła się z Ashley Mediną podczas gali Invicta FC 33 w 2018 roku.