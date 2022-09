High League 4. Gdzie i kiedy oglądać galę? Ile kosztuje PPV? [STREAM, KARTA WALK]

High League to jedna z największych federacji freak fightowych w Polsce. Czwarta odsłona gali odbędzie się już w sobotę. Dla kibiców będzie to okazja do zobaczenia kilka ciekawych starć, jak choćby Artura Szpilki z Denisem Załęckim czy Pawła "Scarface'a" Bomby z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem.

Zobacz wideo Szpilka nie lekceważy Załęckiego. „Denis jest nieokiełznany. To dla niego życiowa szansa"

High League 4 już za kilka dni. "Ferrari" zawalczy z Bombą w walce "no rules"

Gala High League odbędzie się w sobotę 17 września. Jednak zanim zawodnicy wejdą do oktagonu, aby stoczyć swoje pojedynki, wcześniej wezmą udział w drugiej konferencji. Odbędzie się ona w środę 14 września o godzinie 19 w Małej Arenie Gliwice.

Kilka dni temu o High League 4 znowu zrobiło się głośno. Podczas ostatnich "Rundek" wielu emocji dostarczyli "Ferrari" oraz Bomba. Można zatem się spodziewać, że na środowej konferencji obaj zawodnicy spróbują jeszcze bardziej podgrzać atmosferę przed ich sobotnim pojedynkiem. W końcu obaj mają sobie wiele do wyjaśnienia.

Ich walka odbędzie się w formule ,,no rules", czyli bez zasad. To oznacza, że podstawą nadal będzie MMA, ale dozwolone będą choćby uderzenia łokciem, ciosy głową czy kopnięcia w głowę w parterze. Warunkiem zgody na taką formułę było przekazanie obu zawodnikom po 20 tysięcy złotych, które oni wpłacą na cele charytatywne.

Poza tym pojedynkiem dojdzie do kilku innych interesujących starć. Były pretendent do bokserskiego pasa wagi ciężkiej WBC Artur "Szpila" Szpilka zmierzy się z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. O pas wagi muszej kobiet powalczą Lexy Chaplin i Natalia "Natsu" Karczmarczyk, a w innej walce aktywistka Maja Staśko skrzyżuje rękawice ze streamerką Ewą "Mrs. Honey" Wyszatycką.

Jak oglądać High League 4? Ile kosztuje dostęp?

High League będzie można oglądać poprzez stream. Dostęp do niego można wykupić wyłącznie w serwisie HighLive.TV. Dostępne są dwie wersje: PPV Basic i PPV Premium (lepsza jakość, dodatkowy stream z Hejt Roomu, dłuższe VOD). Pierwsza kosztuje 34,99 zł, druga 39,99 zł.

Karta walk High League 4

Natalia "Natsu" Karczmarczyk vs Lexy Chaplin – o pas mistrzowski

Artur "Szpila" Szpilka vs Denis "Bad Boy" Załęcki

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski vs Salim Chiboub – o pas mistrzowski

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Paweł "Scarface" Bomba

Maja Staśko vs Ewa "Mrs. Honey" Wyszatycka

Jakub Nowaczkiewicz vs Cezary "Czaro" Nykiel

Jakub "Holak" Krawczyk-Holak vs Jakub "Kubx" Świtała

Jose "Josef Bratan" Simao vs Krystian "Macias" Maciaszczyk – K-1 w małych rękawicach

Konrad Karwat vs Radosław Słodkiewicz

- Zacznijmy od tego, że traktuję MMA jako przygodę. Karierę miałem w boksie. MMA jest tylko przygodą. I choć będę walczył w federacji freakowej, to akurat Denis jest sportowym rywalem. Ten Artur sprzed dwunastu, trzynastu lat byłby dziś królem freak fightów. Ale dziś wyrosłem z tego. Momentami mnie to nawet żenuję. Te kłótnie Ferrariego i Bomby na przykład - mówi Sport.pl Szpilka.