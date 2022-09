"Pupilek Kadyrowa" wygwizdany na gali UFC po zwycięstwie. "Zabiję wszystkich"

Pierwotnie Czeczen miał zmierzyć się z Nate'em Diazem. Problem w tym, że Chamzat Czimajew przekroczył limit kategorii półśredniej aż o 3,4 kg. W końcu - na kilkanaście godzin przed walką - jego rywalem został Kevin Holland.

Czimajewowi wystarczyły dwie minuty, by szybko uporać się z Hollandem, którego poddał duszeniem brabo. Czeczen zapowiedział, że chce zdobyć podwójne mistrzostwo w UFC - w kategorii półśredniej i średniej. Ale głośno się o nim zrobiło z innego powodu.

- Jestem tu najniebezpieczniejszym gościem. Idę po wszystkich. Czeczenia skurwy...u! Zabiję wszystkich. Nikt nie może mnie zatrzymać. Jeśli umrę, to umrę w klatce. Nigdy nie wyjdę z klatki. To mój dom - powiedział Czimajew w rozmowie z Joe Roganem. W międzyczasie z jego ust padło: "Allahu Akbar ".

Czimajew to szwedzka gwiazda UFC, pochodzenia czeczeńskiego. 28-latek stoczył dwanaście walk i wszystkie wygrał. Ale u wielu fanów stracił szacunek, który zyskał w klatce. A to dlatego, że wielokrotnie publicznie popierał Ramzana Kadyrowa, czeczeńskiego przywódcę i bliskiego współpracownika Władimira Putina, który otwarcie wspierał inwazję na Ukrainę. Co prawda w UFC to nikomu nie przeszkadza, bo dla amerykańskiej federacji ważniejsze są pieniądze, jakie generuje Czimajew.

Diaz też wygrał

W walce wieczoru gali UFC 279 Nate Diaz pokonał Tony’ego Fergusona. I był to ostatni pojedynek Diaza w kontrakcie z UFC.

Wyniki UFC 279:

Walka wieczoru

170 lb: Nate Diaz (21-13) pok. Tony’ego Fergusona (25-8) przez poddanie

Co-main event

180 lb: Chamzat Czimajew (12-0) pok. Kevina Hollanda (23-8) przez poddanie

Karta główna:

180 lb: Daniel Rodriguez (17-2) pok. Jinglianga Li (19-8) niejednogłośną decyzją (2 x 29-28, 28-29)

140 lb: Irene Aldana (14-6) pok. Macy Chiasson (8-3) przez TKO

205 lb: Johnny Walker (19-7) pok. Iona Cutelabę (16-8-1) przez poddanie

Karta wstępna