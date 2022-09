Brutalny nokaut na KSW. "Te łzy to łzy szczęścia. Miażdżę rywali"

Tomasz Romanowski odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu. "Tommy" rozprawił się kolejno z Aleksandarem Rakasem, Michałem Pietrzakiem, Andrzejem Grzebykiem i właśnie Kęsikiem. To była jego pierwsza walka w kategorii średniej, czyli do 84 kg. Transfery do wyższych dywizji bywają trudne. Ale nie dla Romanowskiego.

Romanowski zaczął walkę od niskich kopnięć, które obniżały mobilność Kęsika. Po kilku minutach okopywania rywala "Tommy" w swoim stylu zaczął skracać dystansu i atakować rywala kombinacjami bokserskimi. Pod koniec pierwszej rundy Romanowski znokautował Kęsika potężnymi ciosem. Zresztą sami zobaczcie:

Fantastyczny występ w walce wieczoru KSW 74. Bezapelacyjna wygrana

To było jego 17. zwycięstwo w karierze, a dla Kęsika trzecia porażka. "Polski czołg" przegrywał także z Pawłem Pawlakiem oraz Abusupiyanem Magomedovem, dziś zawodnikiem UFC. Kęsik zajmował piąte miejsce w rankingu wagi średniej KSW. To oznacza, że Romanowski szybko wskoczył do czołówki nowej kategorii.

- Te łzy to łzy szczęścia. Jestem bardzo szczęśliwy. Mówiłem, że idę po wszystkich. Miażdżę rywali. Szkoda, że odszedł Roberto Soldicia. Chciałem się z nim mierzyć, ale może kiedyś się jeszcze uda. Godnie zastąpiłem Soldicia. Chcę teraz walczyć o pas - mówił po ostatnim gongu.

Wyniki walk KSW 74: