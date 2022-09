Fantastyczny występ w walce wieczoru KSW 74. Bezapelacyjna wygrana

Phil de Fries nie zwalnia tempa. W walce wieczoru na gali KSW 74, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim, Anglik, który był zdecydowanym faworytem, pokonał przez poddanie Ricardo Prasela. W ten sposób już po raz siódmy obronił pas mistrza wagi ciężkiej, co jest absolutnym rekordem federacji.

Walka wieczoru KSW74. De Fries bezproblemowo pokonał Prasela

Długo wyczekiwany pojedynek nie potrwał długo, bowiem rozstrzygnięcie zapadło już w pierwszej rundzie. Pretendent atakował kopnięciami na nogę wykroczną, lecz niedługo później to mistrz przejął inicjatywę i sprowadził rywala do parteru. Brazylijczyk próbował wyrwać się mistrzowi, lecz jego próby na niewiele się zdały. Anglik kontrolował sytuację, aż w końcu zaczął dusić rywala. Ten niemal od razu się poddał i w taki sposób De Fries mógł się cieszyć z kolejnej udanej obrony pasa. Po walce nowy-stary mistrz wyzwał do walki Mariusza Pudzianowskiego.

Dla 36-letniego zawodnika była to już dziesiąta z rzędu walka, którą rozstrzygnął na swoją korzyść. Dwie z nich stoczył jeszcze w innych federacjach, natomiast kolejna była już debiutem w KSW. Wtedy pokonał przez techniczny nokaut (ciosy pięściami w parterze) Michała Andryszaka i zdobył pas mistrza wagi ciężkiej. Potem bronił go kolejno w starciach z Karolem Bedorfem, Tomaszem Narkunem (dwukrotnie), Luisem Henrique, Michałem Kitą, Darko Stosiciem i teraz z Praselem .

Afera na KSW 74. Kontrowersje w walce Damiana Janikowskiego

Po niedawno zakończonej gali KSW 74 szerokim echem odbiła się także walka z udziałem Damiana Janikowskiego, który walczył z Tomem Breese'em. Po pierwszej, względnie spokojnej rundzie, w drugiej obaj zawodnicy odważniej zaatakowali. W końcu akcja przeniosła się do parteru, gdzie Anglikowi udało się zapiąć duszenie. W pewnym momencie sędzia ringowy Tomasz Bronder dostrzegł, że Janikowski uderzył w plecy przeciwnika, co uznał za odklepanie. I choć 33-latek sygnalizował, że może dalej walczyć, to pojedynek uznano za zakończony.