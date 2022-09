KSW odpala bomby. Na tę walkę czekała cała Polska

Poprzednia edycja KSW przeszła do historii. Ukrainiec Bohdan Gnidko (7-0) znokautował w pięć sekund Damiana Piwowarczyka (5-1) i pobił rekord Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego z 2004 roku. Najciekawszym pojedynkiem na gali KSW 74 jest starcie pomiędzy Philem De Friesem (21-6) a Ricardo Praselem (13-3) w kategorii ciężkiej. Do końca 2022 roku odbędą się jeszcze trzy gale spod egidy KSW, a organizacja podała szczegóły.

KSW potwierdziło wielkie hity w 2022 roku. Parnasse - Ziółkowski na KSW 76

Federacja KSW postanowiła ogłosić terminy trzech ostatnich gal w 2022 roku. W walce wieczoru na gali KSW 75 Ibragim Chuzhigaev (16-5) będzie bronił pasa w wadze półciężkiej, a jego rywalem będzie Ivan Erslan (12-1). Z kolei Robert Ruchała (7-0) będzie walczył z Damianem Stasiakiem (13-8) w kategorii piórkowej. Na swojego rywala czeka Michal Martinek (10-3). 75. edycja gali odbędzie się 14 października w Nowym Sączu.

Gala KSW 76 odbędzie się 12 listopada w Grodzisku Mazowieckim, a wielkim hitem będzie starcie Mariana Ziółkowskiego (25-8-1) z Salahdinem Parnasse (16-1) w kategorii lekkiej. Parnasse zaczepiał Mariana Ziółkowskiego już w lipcu tego roku, ale były reprezentant WCA Fight Team wtedy nie reagował. W karcie walk na gali w Grodzisku Mazowieckim znaleźli się też Adrian Bartosiński (11-0) oraz Albert Odzimkowski (12-6).

"Juras" zapowiada wielki hit na koniec 2022 roku. Medialny hit KSW

KSW ogłosiło w trakcie 74. edycji gali, że ostatnie wydarzenie w 2022 roku odbędzie się 17 grudnia w Arenie Gliwice, ale nie poinformowało o uczestnikach w karcie walk. Łukasz "Juras" Jurkowski zdradził na Twitterze, że w Gliwicach może dojść do jednego z największych pojedynków w historii organizacji. "KSW 77 Arena Gliwice w grudniu? Pudzian vs Mamed coming soon" - napisał komentator Polsatu Sport.

O walce Chalidowa (35-8) z Pudzianowskim (17-7) mówi się już od wielu tygodni, a plotki zaczęły narastać po wygranej "Pudziana" nad Michałem Materlą (31-9) na KSW 70. - Mariusz publicznie zgodził się na taki pojedynek. Uważam, że dla niego to jest dobry moment kariery na stoczenie takiego pojedynku. To byłoby ciekawe starcie - mówił Maciej Kawulski, szef organizacji w marcu tego roku.