Po wygranej walce pokazała piersi, a teraz tłumaczy. "Faceci z dorabianymi mogą" [WIDEO]

Trzeba przyznać, że to dość nietypowy sposób na świętowanie wygranej po walce. Tai Emery wzięła udział w gali Bare Knuckle Fighting Championship w Bangkoku. To jedna z największych organizacji sportowych, która zajmuje się prowadzeniem walk na gołe pięści kobiet.

Tai Emery wybrała niecodzienną formę okazywania radości. "Wiele osób myślało, że spotkam się z krytyką"

Emery zmierzyła się z Rung-Arun Khunchai. Walka nie trwała zbyt długo. Amerykanka wyprowadziła serię ciosów na 24 sekundy przed końcem pierwszej rundy. Kombinację zakończyła celnym prawym prostym i lewym sierpowym. Jej rywalka skończyła na deskach. Sędzia natychmiast przerwał walkę, a Emery wpadła w szał radości.

Był to debiut Emery w walkach na gołe pięści. Nic dziwnego, że tak ucieszyła ją radość z wygranej. W sekundę wskoczyła na liny, zaczęła wymachiwać do publiczności, a na koniec pokazała... piersi. Nagranie dość nietypowego sposobu okazywania radości szybko trafiło do sieci.

Niedługo później Tai Emery opowiedziała, dlaczego zdecydowała się akurat na tę formę świętowania zwycięstwa. - Zawsze mówiłam, że jeśli jesteś sobą, to nic złego nie może się stać. Jestem pewna, że w Tajlandii wiele osób myślało, że spotkam się z krytyką, bo tam pokazywanie piersi przez kobiety jest zabronione - powiedziała zawodniczka cytowana przez mma.pl.

- No ale jak to? Ja nie mogę pokazać piersi, a faceci ze sztucznymi, dorobionymi piersiami mogą je pokazywać? U nich nie jest to zabronione. W kraju, w którym jest buddyzm, mogły pojawić się głosy sprzeciwu do tej celebracji, ale okazało się, że większość to słowa wsparcia - dodała zaraz potem Tai Emery.

Zdjęcie z odsłoniętymi piersiami opublikowała też na swoim Instagramie. W opisie udowodniła raz jeszcze, że nie przejmuje się opinią publiczną, co mogło być dodatkowym motywatorem do podjętych działań. "Słowo PUKANA pochodzi od rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii, Maorysów. Trzeba wysunąć język, jakby chciało się powiedzieć: nie dbam o to, co mnie spotka, nie boję się trudności, osiągnę zwycięstwo. Jestem pasjonatką!" - czytamy.