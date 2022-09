"Don Kasjo" bawi się w Mayweathera. Rzuca kasę na stół. "Chyba przyjmą w banku"

"Don Kasjo" największy rozgłos zyskał dzięki walkom podczas FAME MMA. Walki celebrytów są coraz popularniejsze w Polsce i Życiński niewątpliwie na tym skorzystał. Ostatnio jednak odszedł z tej organizacji i wydaje się, że nie jest brany pod uwagę do występu w kolejnych walkach. Freak-fighter współprowadzi również PRIME Show MMA. Ponadto jest jednym z lepiej zarabiających polskich celebrytów i fighterów.

"Don Kasjo" zarabia miliony. Chwali się nimi na social mediach

Kilka dni temu na InstaStory Kasjusza Życińskiego pojawiło się nagranie, na którym widać jak "Don Kasjo" rzuca pieniędzmi na stół i chwali się nimi swoim obserwatorom. Dodał, że znalazł on w domu "sporą sumę pieniędzy". - Zobaczcie, zdejmowałem gumkę, żeby przeliczyć, ile znalazłem w tej szafie i mi pękło pół na pół. Ale to chyba w banku mi przyjmą - powiedział freak-fighter.

Według fanów 30-latek zaprezentował na nagraniu sumę kilku tysięcy złotych. Wielu z nich porównało Życińskiego do Floyda Mayweathera. Amerykański bokser również w przeszłości lubił dzielić się w ten sposób ze swoimi fanami informacją o zarabianych pieniądzach.

Kim właściwie jest "Don Kasjo"? Celebrytą, biznesmenem czy sportowcem? "Daję ludziom emocje i o to w tym chodzi"

Kilka miesięcy temu Kajetan Życiński udzielił naszemu portalowi wywiadu, w którym opowiedział m.in. o swojej osobowości, show-biznesie oraz pieniądzach i problemach z hazardem. Wyznał, że przede wszystkim jest biznesmenem. - Jestem biznesmenem, ale we freak fightach jestem królem i każdy to wie. Jak wchodziłem do showbiznesu, od razu założyłem, że połowa ludzi ma mnie kochać, a połowa nienawidzieć. Daję ludziom emocje i o to w tym chodzi - powiedział.

"Don Kasjo" poruszył także wątek freak fightów i ich popularności w Polsce. Zapytany o to, jak długo potrwa moda na freak fighty, odpowiedział: - Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale pewnie to się kiedyś skończy. Zawsze jak z kimś o tym rozmawiałem, to mówiłem, że cieszę się z mody na freaki, bo dzięki temu fajnie zarabiam. W boksie mógłbym tylko pomarzyć o takich gażach. Ale wcześniej uważałem, że to będzie przykre, jeśli 500 tysięcy obserwujących na Instagramie będzie więcej warte niż złoty medal olimpijski. Niestety w tym kierunku to zmierza. Ale mam nadzieję, że freaki nigdy nie zdominują zawodowego sportu.

Życiński został również zapytany o problemy z hazardem. - Mam nadzieję, że to jest już za mną. Jak jestem trzeźwy, to zdaję sobie sprawę, że hazard to jest zło. W kasynach przegrałem z pół miliona złotych. - odpowiedział i dodał: - Do kasyna chodziłem tylko jak byłem pijany. Jak przegrałem 30 tysięcy złotych, to następnego dnia rano zrobiłem zakazy we wszystkich kasynach w Trójmieście.