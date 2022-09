2 metry wzrostu, 170 kilogramów, a padł jak mucha. Bomba na szczękę [WIDEO]

Wagner da Conceicao Martins to postać, której fanom MMA nie trzeba zbytnio przedstawiać. Nie chodzi tylko o jego charakterystyczny wygląd: mierzy ponad dwa metry i waży około 170 kg. Brazylijczyk o pseudonimie "Zuluzinho" debiutował w klatce już w 2004 roku. Sławę przyniosły mu występy dla japońskiej federacji Pride, gdzie mierzył się m.in. z Fedorem Emelianenko czy z Erikiem "Butterbean" Eschem. Dziś ma 44 lata, ale nadal się bije.

"Zuluzinho" wylądował na deskach. Co za nokaut!

Podczas walki wieczoru gali AMC Fight Nights 114 zmierzył się z Petrem Romankevichem. I gdy już wydawało się, że "Zuluzinho" - dzięki założonej dźwigni na łokciu rywala - zaraz podda Białorusina, to nagle sędzia podniósł walkę do stójki. Podniósł, choć na innych galach nie mógłby tego zrobić. Zasady pozwalają na wznowienie walki w stójce, gdy nie dochodzi do żadnych akcji w parterze. Tymczasem 44-latek był krok od wygranej.

Ale tu trzeba otworzyć nawias. Kilka miesięcy temu, prezydent organizacji AMC FN, Kamil Gadzhiev ogłosił nową zasadę. Zwodnicy wracają do stójki po minucie spędzonej w parterze, niezależnie od tego, czy jest wykonywana próba poddania.

Ale wróćmy do walki. Romankevich zaraz po wstaniu znokautował Brazylijczyka potężnym kopnięciem i serią ciosów bokserskich.

Dla Petra Romankevicha była to piąta wygrana w karierze. Białorusin ma też na koncie jedną porażkę, gdy rok temu pokonał go Prince McLean.