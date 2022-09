Artur Szpilka rzucił boks i próbuje swoich sił w MMA. 33-latek wygrał w debiucie na KSW, a już 17 września czeka go walka na gali High League, freakowej federacji. - Ale to akurat sportowa walka. Denis Załęcki jest nieokiełznanym zawodnikiem. To dla niego życiowa szansa - mówi nam Szpilka. W rozmowie ze Sport.pl mówi także o swojej przemianie i nowym wizerunku. A raczej... wąsie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cały wywiad znajdziecie TUTAJ.