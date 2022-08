Polak dostał się do UFC. Szef federacji zachwycony. "Chłop jest absolutnym rzeźnikiem"

Jaki Polak spoza UFC najbardziej zasłużył na szansę w amerykańskiej federacji? W odpowiedzi na to pytanie najczęściej można było usłyszeć, że Mateusz Rębecki lub Marian Ziółkowski. Zresztą, ten pierwszy pokonał Ziółkowskiego cztery lata temu na gali FENU. Zgoda, od tamtej pory Ziółkowski zanotował wielki progres (został mistrzem KSW wagi lekkiej), ale i Rębecki się stale rozwijał. Odniósł dziewięć zwycięstw z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrzosek: Tomek już nie widział na oczy, a jeszcze robił uniki

Mike Tyson na wózku inwalidzkim. Wyjaśnia dlaczego

W nocy z wtorku na środę 29-letni Polak z Rodrigo Lidio na gali Dana White's Contender Series. Stawką walki był angaż w UFC. Podczas gali w Las Vegas Rębecki poddał rywala już w pierwszej rundzie.

- Rębecki? Wymyśliłem mu nawet ksywkę. Dla mnie nazywa się „Rebeastie". Chłop jest absolutnym rzeźnikiem. Silny, nieprawdopodobnie ostry. Będzie się go świetnie oglądało. Nie mogę się już serio. Zobaczymy, co zwojuje w UFC - stwierdził Dana White, szef UFC.

Marcin Możdżonek ostro krytykuje Maję Staśko. "Przestań nas umoralniać, hipokrytko!"

Z amerykańską federacją kontrakty podpisali także pozostali z gali Contender Series. Są to: Yusaku Kinoshita, Sedriques Dumas, Viktoriya Dudakova i Blake Bilder.

Rębecki ma 17 walk na koncie, w tym 16 zwycięstw. Przegrał tylko raz. Osiem lat temu z Pawłem Kiełkiem.

Rębecki kontra Gamrot?

Rębecki to zawodnik wagi lekkiej, który wielokrotnie trenował wspólnie z Mateuszem Gamrotem. "Gamer" podkreślał jednak, że nie chciałby się bić z Rębecki. - Po co? Jesteśmy z jednego kraju. W UFC naprawdę nie brakuje rywali z zagranicy. Wolę się z nimi bić. No, chyba że mielibyśmy się bić o pas - mówił Gamrot, który znajduje się w TOP 10 rankingu UFC.

Rębecki musi najpierw odnieść kilka wygranych, by w ogóle ktoś go chciał zestawiać z "Gamerem".