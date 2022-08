Zaskakujące wyznanie Murańskiego. "Wychodząc do walki wiedziałem, że przegram"

Na 15. gali Fame MMA zaplanowano walkę Tańculi najpierw z Mateuszem w oktagonie, a jeśli będzie miał siły, to później miał zmierzyć się w klatce rzymskiej z Jackiem. Młodszego "Murana" poddał w drugiej rundzie przez duszenie. Walka Tańculi ze starszym "Muranem" trwałą pięć rund po dwie minuty. O werdykcie zadecydowali sędziowie. Znów zwycięsko z tego pojedynku wyszedł 33-letni Tańcula.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Mateusz Murański po walce zdradził, że czuł, że przegra tę walkę. - Nie miałem w sobie nic, byłem jakbym zapomniał wszystkiego. Jakby się biło 12-letnie dziecko, które nic nie potrafi. Narożnik krzyczy, rób to, rób tamto, a ty wiesz, że możesz, ale jesteś zagubiony jak dziecko we mgle. Nie wiem… Miałem dawkę nieprzyjemnej adrenaliny. Wiedziałem, że po mnie walczy mój ojciec. To był jeden pewnie z czynników, który mnie zblokował w tej walce, a miał mnie nakręcić. Już teraz wiem, jak mają zawodnicy, którzy opowiadają takie historie - przyznał w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Murański: Wychodząc do walki wiedziałem, że ją przegram

- Wychodząc do walki wiedziałem, że ją przegram. Jeszcze nie do końca wiedziałem, że ją przegram, ale jak już w klatce byłem, dostałem jakiejś blokady. Mało tego, Arek wygrał i szacun dla niego, ale był do zrobienia na miękko. Muran z walki z Alanem wygrałby tę walkę. To nie jest tłumaczenie, ale każdy o tym wie. Nie wiem stary… po prostu mnie zblokowało - zdradził Murański.

Mateusz Murański zdradza, co powiedział mu ojciec. "Lipa"

- Przewartościowałem trening. Nie dawałem z siebie tyle, ile mogłem. Nie miałem motywacji. Zgubiły mnie dwie rzeczy. Przy pierwszej walce z Arkiem nie umiałem nic i byłem mentalnym zwycięzcą. Mówiono, że mój progres jest najszybszym progresem we freakach. I przez te słowa nie podchodziłem poważne do pracy, którą powinienem wykonać - powiedział w rozmowie z Kaniowskim.

Warto dodać, że po walce Tańcula pogodził się z Murańskimi i wygląda na to, że ten konflikt jest już zakończony. Dlatego trudno spodziewać się, że dojdzie do kolejnego pojedynku między nimi.