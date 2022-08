Mateusz Murański zdradza, co powiedział mu ojciec po walce. Brutalna szczerość w rodzinie

Konflikt rodziny Murańskich z Arkadiuszem Tańculą to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i elektryzujących afer w polski internecie. Zarówno Mateusz, jak i jego ojciec Jacek już w przeszłości mierzyli się z Tańculą na poprzednich galach Fame MMA. Na 10. edycji Mateusz Murański przegrał po decyzji sędziów, a na "dwunastce" Tańcula zadał Jackowi Murańskiemu 150 ciosów na głowę w klatce rzymskiej i wygrał też z nim. - Wiele osób może myśleć, że to fikcja. Ale to było naprawdę. Przyjaźniłem się z Arkiem w życiu przez kilka lat. Potem nasze drogi się rozeszły - mówił Mateusz w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Mateusz Murański przegrywa z Tańculą. Wsparcie? "Ojciec jest bohaterem"

Federacja Fame MMA stwierdziła więc, że pójdzie o jeden poziom wyżej. I na 15. edycji zaplanowano walkę Tańculi najpierw z Mateuszem w oktagonie, a jeśli będzie miał siły to później w klatce rzymskiej z Jackiem. Młodszego "Murana" poddał w drugiej rundzie przez duszenie. Nie spodobało się to jego ojcu, Jackowi Murańskiemu, od którego syn nie miał co liczyć na wsparcie.

- Powiedział, że lipa, że dałem chu***ą walkę. Po prostu. Co miał powiedzieć więcej? To jest wszystko, bo teraz ja jestem w pozycji, że dałem du*y, a ojciec jest bohaterem. To, co on pokazał, to ku**a, to jest mistrzostwo pier****ego świata - relacjonował Mateusz Murański. Jego ojciec z kolei zapytany później o zdanie na ten temat, odpowiedział: "O rodzinie dobrze albo wcale. Więc wcale. Nie powiem nic".

Mówiąc o bohaterskiej postawie swojego ojca, Mateusz miał na myśli walkę Jacka Murańskiego z Arkadiuszem Tańculą. Obaj ponownie spotkali się w klatce rzymskiej i znów zwycięsko z tego pojedynku wyszedł 33-letni Arkadiusz. Walka Tańculi ze starszym "Muranem" trwałą pięć rund po dwie minuty. O werdykcie zadecydowali sędziowie.

Fame MMA 15. Tańcula kończy konflikt z Murańskim, ale tylko młodszym. "Uparty stary dziad"

Było to prawdopodobnie ostatnie starcie Arkadiusza Tańculi z Mateuszem Murańskim. - Wygrał walkę. Nie jestem zadowolony, o czym gadałem z Arkiem. Nasze drogi znów się połączyły. Zakopaliśmy topór wojenny wszech czasów w polskich freak fightach. Arek wyciągnął do mnie rękę w klatce i jakiś impuls powiedział mi, żeby to zrobić. Wyszedł z tą ręką i dostrzegłem w jego oczach, że chyba naprawdę nie maczał w tym wszystkim palców - tłumaczył Murański odnosząc się też do przyczyny konfliktu z Tańculą.

- Z Mateuszem się pogodziłem oficjalnie. Wszystko wyjaśniliśmy i jest okej. Kumplami nie będziemy, ale powiedziałem, że szanuję, że zrobił progres, że będę kibicował. Wkur***ło mnie już i ciążyło mi to. Zawsze była gęsta atmosfera i cieszę się, że tego już nie będzie - mówił po Fame MMA 15 też Tańcula.

Wydawało się, że to koniec afery między tymi dwiema stronami, bo Tańcula chciał dojść do porozumienia też z Jackiem Murańskim. Szczegóły okazały się zupełnie inne, o czym opowiedział w późniejszym wywiadzie. - On jest jeb***ty. [Jacek] wziął mnie na stronę. Pogadałem z nim, ale z nim się nie dogadasz. To jest uparty stary dziad, ku**a. Powiedziałem, że nie będę oficjalnie zdradzał, o czym rozmawialiśmy, ale nie podał mi ręki i konflikt nie jest zakończony. Bić się z nim nie będę, ale on aferę wykręci - skwitował Tańcula.