Dubiel mógł zostać pozbawiony wygranej na gali FAME. Sędzia wbrew formule

Kacper Błoński i Marcin Dubiel spotkali się w klatce po raz pierwszy już kilka lat temu. Wtedy triumfował ten pierwszy, a w międzyczasie ich konflikt tylko narastał. W piątek na gali FAME MMA 15 wszystko miało zostać wreszcie wyjaśnione. I to na bardzo nietypowych zasadach. Nie dość, że stanęli oko w oko w tzw. rzymskiej klatce (o wymiarach trzy na trzy metry), to w dodatku starcie miało jedną rundę. Jedną, ale za to... bez limitu czasowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Polacy zaprezentują się na mistrzostwach świata? Jak wyglądają przygotowania w katowickim Spodku? Jakub Balcerski dla Sport.pl

Niesamowity gol Vlahovicia. To była dopiero druga minuta meczu [WIDEO]

Od pierwszego gongu obaj ruszyli na siebie i nie bali się ostrych wymian. I już po około dziesięciu minutach obaj byli całkowicie wyczerpani. Ale choć nie mieli już sił, to nie zabrakło im charakteru. Chyba nikt się nie spodziewał, że walka będzie trwała niemal dwadzieścia minut. I tu należy otworzyć nawias: w walkach mistrzowskich UFC bije się pięć razy po pięć minut, ale z przerwami między rundami. I w większej klatce, co daje czas na odpoczynek. W rzymskiej klatce nie ma czasu na odpoczynek. Ostatecznie sędzia przerwał walkę w 18. minucie, bo Błoński przestał się bronić (po walce lekarze zanieśli go na noszach do punktu medycznego).

Po kilkudziesięciu minutach Błoński doszedł do siebie i nawet udzielił kilku wywiadów. Okazuje się, że walka mogła zostać przerwana zdecydowanie wcześniej.

- Sędzia Piotr Jarosz Mówił mi, że miał moment w okolicach 14 minuty, gdy pomyślał o tym, by przerwać walkę i zarządzić remis. Powiedział jednak, że skoro daliśmy z siebie tyle serducha, to dał dojść walce do końca - relacjonował przegrany, którego cytuje "Super Express".

- To ciężka forma dla takich nowicjuszy jak my. Rozmawiałem z sędzią Jaroszem. On chyba jest już przeciwko takiej formule, bo naprawdę może stać się komuś krzywda z wycieńczenia - dodał Błoński.

Tragedia w domu Mayweathera. Jarrett Johnson znaleziony martwy

FAME MMA 15. Wyniki reszty walk: