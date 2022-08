Echa gali Fame MMA. "Lil Masti" królową freak fightu. Memy po walce Dubiela z Błońskim

Gale Fame MMA od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Nie inaczej było również tym razem. Zwłaszcza że organizatorzy zdecydowali się zestawić ze sobą największe gwiazdy polskiego internetu. Oprócz walki Bogusz z Linkiewicz obserwatorzy fascynowali się też m.in. starciem Kacpra Błońskiego z Marcinem Dubielem. W sieci nie milkną echa piątkowej gali.

Marcin Dubiel wygrywa, Kacper Błoński wynoszony na noszach. Memy po walce Youtuberów podczas Fame MMA

Walka Dubiela z Błońskim wzbudziła także spore zainteresowanie wśród internautów. Zwłaszcza że przed starciem nikt nie spodziewał się innego rozstrzygnięcia niż triumf Błońskiego, który kilka lat temu, w poprzednim starciu z Dubielem, bezdyskusyjnie okazał się lepszy. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Marcin Dubiel znokautował Kacpra Błońskiego, a ten z klatki znoszony był na noszach. Warto dodać, że walka toczyła się na nietypowych zasadach, bo...bez limitu czasowego. Ostatecznie trwała ona 18 minut. Na Twitterze znaleźć można wiele komentarzy oraz memów po starciu Youtuberów.

"Gość nieprzytomny odpływa, ring girls uśmiechnięte, tańczą, muzyka leci "pijemy za lepszy czas" - skomentował użytkownik "NCA"

"Wszyscy widząc że to Dubiel wygrał a nie błoński" - napisała "Amelapamela" i zamieściła zdjęcie sceny z...serialu "Ranczo".

Inna z internautek porównuje swoją reakcję przed i po walce. "Ja na początku walki Dubiela i Błońskiego i Ja na końcu walki Dubiela i Błońskiego".

Po sieci krąży także wideo z reakcją Lexy na wygraną Dubiela. "Reakcja 90% z nas XDDDD" - zwróciła uwagę jedna z użytkowniczek. "Mina lexy to mood na to, ze wygral dubiel. kto by sie spodziewal??" - dodała "Oliwkasliwka".

Drugą z walk, która zwróciła szczególną uwagę wśród użytkowników Twittera, było starcie Anieli "Lil Masti" Bogusz oraz Marty "Linkimaster" Linkiewicz. Starcie było bardzo wyrównane i ostatecznie musiało być rozstrzygnięte na punkty. Aniela Bogusz wygrała, ale obie panie zebrały brawa za wysoki poziom rywalizacji.

"Nikomu nie odejmując - jak kiedyś ktoś by mi powiedział, że "faceci" będą musieli brać przykład w walce z kobiet, to bym nie uwierzył. A jednak, takie są fakty - walka godna KSW na Fame MMA. Brawo Lil Masi, brawo Linkimaster" - zaznaczył jeden z użytkowników.

Inny zwrócił z kolei uwagę na niedokładność sędziów. W walce między Rafałem "Takefunem" Górniakiem a Filipem Zabielskim jeden z nich włożył swojemu rywalowi...palce w oko. Sędziowie jednak nie przerwali starcia, a ostatecznie górą był Zabielski.

"Powinni za to punkty odjąć halo" - skomentował zdarzenie "Linness35".