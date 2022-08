Faworyt zawiódł, ale wygrał. Zaskakująca walka w hicie FAME MMA 15

Marcin "Xayoo" Majkut podczas debiutu w FAME MMA 14 z łatwością rozbił Sergiusza "The Nitrozyniaka" Górskiego. A że Mikołaj "Konopskyy" Tylko dopiero debiutował, to faworytem był ten pierwszy. Ale przypuszczenia bukmacherów to jedno, a rzeczywistość w klatce to drugie. Przynajmniej na początku starcia.

"Konopskyy" zaskoczył wszystkich i dominował nad rywalem w 1. rundzie, zasypując go serią ciosów. Ale z każdą kolejną minutą tracił siły, a "Xayoo" przetrwał i zachował więcej paliwa w baku. No i ostatecznie wygrał na punkty.

Co się działo wcześniej na FAME 15?

Arkadiusz Tańcula pokonał Mateusza oraz Jacka Murańskiego. Marcin Dubiel poradził sobie z Kacprem Błońskim, a Marcin Wrzosek pobił w boksie "Sariusa", znanego rapera. - Prosta robota pod dyktando Wrzoska. I kolejne pieniążki z freak fightów na kolejne mieszkanie - mówili komentatorzy po walce Wrzoska, który w przeszłości był mistrzem KSW.

