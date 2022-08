Historyczne starcie na Fame MMA 15 odwołane. Władze cofnęły zgodę

Plany był tak: Arkadiusz Tańcula zmierzy się z Mateuszem Murańskim. Jeśli wygra, to organizatorzy zainstalują tzw. klatkę rzymską (trzy na trzy metry) w oktagonie, a Tańcula zmierzy się z ojcem Mateusza - Jackiem. Jeśli "Pan Jacek" pokona Tańculę, to miał się zmierzyć z Tomaszem Matysiakiem, znanym jako "Szalony Reporter".

Walka 2 na 2 na Fame MMA rozstrzygnięta. Nokaut i poddanie

W trzeciej rundzie młody Murański próbował sprowadzić do parteru rywala, ale Tańcula bez kłopotów wyszedł z opresji i sam przeszedł do ataku. Najpierw zasypał Mateusza serią ciosów, a później go poddał w parterze. Chwilę odpoczął (jakieś 20-30 minut) i zmierzył się w "klatce rzymskiej" z "Panem Jackiem".

"Rzymska klatka" sprawiła, że jego szanse rosły, bo w normalnych warunkach miałby kłopot ze skracaniem dystansu. Tutaj Tańcula nie miał wyjścia, musiał iść na otwartą wojnę. Ale to Tańcula z łatwością obijał rywala. Ciosami prostymi, jak i potężnymi kolanami. Kolanami rodem z tajskiego boksu. - Ależ charakter! Jak on to wytrzymuje?! - krzyczał Maciej Turski, komentator Fame. - On większość ciosów blokuje głową. Ta głowa jest chyba z marmuru - dodał drugi komentator. I faktycznie "Pan Jacek" pokazał charakter i niebywałą wytrzymałość. Wytrzymał pięć dwuminutowych rund. Przegrał na punkty.

Tańcula udusił i brutalnie pobił dwóch Murańskich na Fame MMA 15

Lekarze zastopowali walkę Murańskiego na Fame MMA 15

Choć przegrał, to wyraził chęć walki z "Szalonym Reporterem". Lekarze jednak poinformowali organizatorów, że "Pan Jacek" ma silnie rozcięty łuk brwiowy i prawdopodobnie naruszoną kość policzkową. - To nic! Mogę walczyć - krzyczał Murański, ale FAME nie wydało zgody na walkę.

Ale co najważniejsze: obiecane sto tysięcy złotych, jakie Murański miał przekazać z gaży na cele charytatywne i tak zostaną przekazane, choć nie musiał stoczyć drugiej walki.