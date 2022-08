Piotr Szeliga wyzwany do brutalnej walki. Vale tudo

Jeszcze kilka lat temu Marcin Wrzosek był jednym z czołowych zawodników polskiego MMA. Zrobiło się o nim głośno w 2016 roku, gdy pokonał Artura Sowińskiego i zdobył pas wagi piórkowej KSW. Później nie było już tak kolorowa. Przegrał trzy z czterech ostatnich walk w KSW. Choć trzeba zaznaczyć, że przegrywał z wymagającymi rywalami (Salahdinem Parnassem, Normanem Parkiem oraz Borysem Mańkowskim). "The Polish Zombie" uznał, że spróbuje swoich sił na gali freakowej FAME MMA. Na zasadach pięściarskich zmierzył się z "Don Kasjo", ale to Kasjusz Życiński okazał się lepszy. Wrzosek nie potrafił pogodzić się z porażką... o czym przekonał się jeden z zaczepiających go kibiców.

Po tamtym wieczorze KSW oświadczyło, że u nich nie będzie już miejsca dla Wrzoska. Ten więc zaczął szukać pieniędzy i popularności, gdzie indziej. Zawalczył na gali Wotore, czyli MMA na gołe pięści, gdzie pokonał Vaso Bakosevicia. Ostatnio Wrzosek wystąpił na gali PRIME, której twarzą jest "Don Kasjo", gdzie pokonał cięższego o 80 kilogramów Piotra Kałuskiego, czyli "byłego ochroniarza oszusta z Tindera", który dopiero debiutował w klatce.

I choć w najbliższy piątek Wrzosek zmierzy się na gali FAME 15 z Mariuszem Gollingiem, raperem znanym jako "Sarius", to już myśli o kolejnych wyzwaniach. Wrzosek żąda walki z Piotrem Szeligą, który niedawno dostał straszny oklep od Parka.

- Jakiś czas temu miałem wymianę słowną z Szeligą po walce z Kasjuszem, kiedy doszło do domniemanego spięcia z fanem. Powiedział, że napadłem go, że to była napaść... A żaden pozew, żadna skarga nie zostały złożone. Nie wiem, gdzie on to sobie uroił. Poczułem się urażony. Powiedział, że nie będzie ze mną walczył, bo jestem za dobry. Myślę, że wpi***ol, który spuścił mu Parke, coś mu w głowie poprzestawiał i na tyle sobie odwagi wyhodował - mówił były mistrz KSW na łamach "TV Reklama".

I dodał: - Zaproponowałem mu [Szelidze] brutalne zasady vale tudo, czyli uderzenia łokciami, głową oraz stompami [kopnięcia w parterze na głowę]. On nie przyjął tego, chce bić się tylko w stójce. To jest Fame MMA, co nie potrafisz trenować parteru? Jesteś za słaby? Masz za słaby mental, żeby porobić parter i się tego nauczyć? To wypi****laj na koniec kolejki - zakończył Wrzosek.