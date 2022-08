Fame MMA 15. Uwaga na godzinę. Gdzie i kiedy oglądać? [STREAM]

Jednym z najciekawszych starć jest pojedynek Marty "Linkimaster" Linkiewicz z Anielą "Lil Masti" Bogusz. Niewykluczone, że zwyciężczyni tego pojedynku nie tylko zostanie królową polskiego freak fightu, ale też może dostać szansę w zawodowym MMA. "Wygrana tego starcia nie będzie miała już czego szukać na galach freaków. Tak, wygrana, bo zwycięstwo otworzy jednej z nich drzwi do prawdziwego MMA" - pisze Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Fame MMA 15. Atlas Arena wciąż nie jest wyprzedana

Do tej pory władze Fame MMA nie sprzedały kompletu biletów na 15. edycję gali w łódzkiej Atlas Arenie. Michał "Boxdel" Baron przekazał w programie Face2Face, z czego to wynika. - Dużo ludzi nie może przyjechać m.in. ze względu na pracę. Dostaliśmy jednak feedback, że mnóstwo osób cieszy się z piątku, bo jak jest końcówka wakacji, to w sobotę gdzieś wyjeżdżają, a w piątek to mogą sobie odpalić stream po robocie i iść normalnie spać. Wtedy sobotę będą mieli wolną - mówił współwłaściciel federacji.

W trakcie jednej z konferencji Mikołaj "Konopskyy" Tylko obraził władze Fame MMA, nazywając ich frajerami. Reakcja ze strony Wojciecha Goli była jednoznaczna. - Konop, ale myślę, że za dużo sobie pozwalasz. Frajerem to możesz siebie nazywać, a po drugie no słuchaj… Co tam Xayoo powiedział takiego. Rozumiem, że to było w formie żartu, w formie dissu - mówił włodarz Fame MMA.

Fame MMA 15. Karta walk:

walka wieczoru : Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz

: Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz co-main event : Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1)

: Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1) Mariusz "Sarius" Golling vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (boks)

Kacper "Crusher" Błoński vs Marcin Dubiel (walka w klatce rzymskiej bez limitu)

Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Jacek "Muran" Murański (walka w klatce rzymskiej)

Arkadiusz Tańcula vs Mateusz "Muran" Murański

Franciszek "Franio" Rusiecki vs Jakub "Paramaxil" Frączek (K1)

Rafał "Takefun" Górniak vs Filip Zabielski (K1)

Jamel i Jamil Neffati vs Radosław "Warjat Radek" Kapias i Patryk Woźniak

Gdzie i kiedy oglądać galę Fame MMA 15?

Gala Fame MMA 15 rozpocznie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem systemu PPV i można ją wykupić na oficjalnej stronie Fame MMA, korzystając z dwóch pakietów. Za 29,99 zł będzie można obejrzeć galę i mieć do niej dostęp przez kolejne 48h w jakości 720p. Z kolei za 34,99 zł dostęp będzie możliwy przez 168h w jakości 1080p. Transmisję przeprowadzi także platforma Polsat Box Go. Tam koszt to 35 złotych.