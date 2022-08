FAME MMA w ostatniej chwili potwierdza elektryzujące starcie. To się dzieje naprawdę

Napisać, że FAME organizuje gale MMA dla internetowych celebrytów, byłoby dużym uproszczeniem. Nie dość, że na ich galach walczą tzw. freaky, to jeszcze często dochodzi do starć na... niecodziennych zasadach lub w niecodziennych okolicznościach. I właśnie dlatego na piątkowej gali FAME 15 zobaczymy walkę np. bez limitu czasowego (starcie Dubiela z Błońskim), czy pojedynek w tzw. klatce rzymskiej (o wymiarach trzy na trzy metry). Ale po kolei.

Arkadiusz Tańcula (4-1) to jeden z najbardziej uzdolnionych freaków, który od dłuższego czasu ma poważny konflikt z rodziną Murańskich. Rodziną, czyli Jackiem oraz jego synem - Mateuszem. Podczas gali FAME MMA 10 Tańcula wygrał na punkty z Mateuszem, ale po ogłoszonym werdykcie młody Murański pokazywał, że jest gotowy na kolejne rundy, a Tańcula został wyniesiony z klatki na noszach. Niedługo później, bo na gali nr. 12, Tańcula zmierzył się z Jackiem w "klatce rzymskiej". I nie dał żadnych szans znacznie starszemu zawodnikowi, który w wieku 52 lat debiutował w klatce.

Murański zainkasował ponad 150 ciosów ma głowę, a sam nie wyprowadził żadnego celnego, nie licząc kilku chaotycznych kopnięć. Po walce "Pan Jacek", jak o nim mówi się w świecie freaków, tłumaczył się licznymi kontuzjami, m.in. zerwanym bicepsem.

A że FAME MMA lubi szalone pomysły, to na piątkowej gali zobaczymy rewanż Arkadiusza Tańculi z Mateuszem Murańskim. Jeśli po tej walce Tańcula będzie w stanie się dalej bić, to organizatorzy zainstalują w oktagonie... "klatkę rzymską". I właśnie w niej Tańcula zmierzy się z Jackiem Murańskim. Jeśli jednak Tańcula nie będzie w stanie rywalizować, albo Jacek Murański gładko go pokona, to ojciec Mateusza stoczy kolejny pojedynek tej nocy. I zmierzy się z Tomaszem Matysiakiem, znanym jako "Szalony Reporter". Jeszcze w czwartek miało nie dojść do tej walki, bo "Pan Jacek" mówił, że nie będzie się bił za złotówkę. Na tyle federacja FAME wyceniła jego pojedynek. Ale obie strony jednak doszły do porozumienia.

"Szalony Reporter zdecydował!!! Jego starcie z Jackiem Murańskim zostało zaakceptowane i podpisane. Tym samym Tomasz przestał być rezerwowym i wyjdzie do pojedynku z Jackiem, jeśli ten będzie zdolny do walki. Gaża Jacka Murańskiego zostanie przekazana na cele charytatywne. Dzięki Tomasz za podjęcie tego wyzwania" - ogłosiło FAME.

Wiele emocji przyniesie także walka pomiędzy Martą Linkiewicz a Anielą Bogusz o pas "królowej polskiego freak fightu".

"Linkimaster" i "Lil Masti" kilka lat temu były żywą definicją patoinfluencerki, ale obie przeszły przemianę, której nie spodziewały się chyba nawet one. Dziś Marta Linkiewicz i Aniela Bogusz są sportsmenkami w pełnym tego słowa znaczeniu. Sobotnia walka na Fame 15 nie tylko rozstrzygnie, która z nich jest królową polskiego freak fightu, ale otworzy im do drzwi świata zawodowego MMA.