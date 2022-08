15. gala Fame MMA. Kto zmierzy się w klatce? Gdzie i kiedy oglądać? [KARTA WALK, TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Dzisiejsza gala Fame MMA została podczas konferencji nazwana "zakończeniem wakacji". W połowie lipca poinformowano, że odbędzie się ona w Łodzi, a gwiazdami wieczoru będą Marta Linkiewicz i Aniela Bogusz. Oprócz tego zaplanowano jeszcze kilka innych ciekawych pojedynków.

15. Gala Fame MMA. Kto zmierzy się w Łodzi? [KARTA WALK]

Starcie "Linkimaster" z "Lil Masti" będzie walką wieczoru. Zmierzą się one o "pas królowej" i będzie to ich drugie spotkanie w klatce. W pierwszym, które odbyło się podczas Fame MMA 4, górą była "Lil Masti". Oprócz tej walki zaplanowano jeszcze kilka innych ciekawie zapowiadających pojedynków. Widzowie będą mogli obejrzeć między innymi rewanż Kacpra Błońskiego z Marcinem Dubielem, a także starcie bokserskie między Marcinem "Polish Zombie" Wrzoskiem a Mariuszem "Sariusem" Gollingiem.

Oto pełna karta walk piątkowej gali Fame MMA 15:

walka wieczoru: Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz

: Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1) Mariusz "Sarius" Golling vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (boks)

Kacper "Crusher" Błoński vs Marcin Dubiel (walka w klatce rzymskiej bez limitu)

Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański (walka w klatce rzymskiej)

Franciszek "Franio" Rusiecki vs Jakub "Paramaxil" Frączek (K1)

Rafał "Takefun" Górniak vs Filip Zabielski (K1)

Jamel i Jamil Neffati vs Radosław "Warjat Radek" Kapias i Patryk Woźniak

Fame MMA 15 w Atlas Arenie. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Początek gali zaplanowano na piątek 26 sierpnia na godzinę 19:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem systemu PPV i można ją wykupić na oficjalnej stronie Fame MMA. Organizator przewidział dla widzów dwie możliwości. Za 29,99 zł będzie można obejrzeć galę i mieć do niej dostęp przez kolejne 48h w jakości 720p. Z kolei za 34,99 zł dostęp będzie możliwy przez 168h w jakości 1080p. Transmisję przeprowadzi także platforma Polsat Box Go. Tam koszt to 35 złotych.

