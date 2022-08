PiS powalił nawet Pudzianowskiego. "Dzisiaj to koszmar niesamowity"

Mariusz Pudzianowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców XXI wieku. Najpierw odnosił sukcesy jako strongman i został wielokrotnym mistrzem świata, a od lat z powodzeniem występuje w oktagonie podczas kolejnych wydarzeń KSW. Umiejętnie kieruje także swoją karierą poza sportową areną.

Mariusz Pudzianowski zmęczony rządami PiS-u. "Momentami mi się już po prostu odechciewa"

Pudzianowski posiada m.in. firmę transportową. Jak się jednak okazuje, nawet popularny siłacz nie jest w stanie pokonać wszystkich przeszkód, jakie stawia dzisiaj przed przedsiębiorcami rząd Prawa i Sprawiedliwości. W sieci popularność zyskuje film, na którym "Pudzian" mocno skrytykował rządzących i coraz większą biurokrację.

- Papierek papierkiem goni - rozpoczął swoją wypowiedź w programie Biznes Misja na YouTube sportowiec. - Jeżeli chcę zamówić paliwo, GPS-y […] chcę zamówić gaz – papierek, papierek, papierek. Nie zamówię gazu, nie zgłoszę – kara. To – kara, to – kara. No, ale zamiast coś robić, ja muszę siedzieć i papierki wypełniać - narzekał dalej siłacz. - Jest po prostu utrudnione prowadzenie działalności gospodarczej, dzisiaj to koszmar niesamowity. Momentami mi się już po prostu odechciewa robić coś - dodał.

Pudzianowski odpowiedział także na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który kilka lat temu stwierdził, że wielu z przedsiębiorców być może "nie nadaje się" do prowadzenia firm. - Jeden pan powiedział „nie umiesz, to nie prowadź". A kto ci zapłaci te podatki? […] skąd będziesz miał te pieniążki na to? No z nieba nie pójdą. Chyba, że maszynką – jak teraz – doprodukowali tych pieniążków, bo w bankach się widziało, że tylko nowe numerek po numerku - denerwował się były mistrz świata strongman.

- No i skąd ta inflacja jest? - spytał następnie retorycznie rozmówca Biznes Misji. - Bo tych pieniążków się naprodukowało bez pokrycia. No i potem mamy problem, że euro kosztuje prawie 5 złotych teraz - podsumował.

