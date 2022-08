Burneika odpowiada na aferę w Kanale Sportowym. "Oczernianie ludzi poniżej pasa"

Robert Burneika zasłyną w Internecie z kulturystyki, sportów walki oraz humorystycznego podejścia do filmików na swoim kanale YouTube. Działalność w social mediach pomogła mu w rozwinięciu wielu biznesów, jak się jednak okazuje jeden z nich jest nielegalny w Polsce.

Chodzi o sprzedaż elektywnych modulatorów receptorów androgennych, o których Hardkorowy Koksu opowiadał na antenie "Kanału Sportowego" podczas występu w "Hejt Parku". O tej sytuacji, z Burneiką chciał porozmawiać Patryk Barański, trener personalny na Instagramie znany jako "Patryk2703". Dyskusja jednak nie została nawiązana.

Aferę o nielegalnych środkach sprzedawanych przez kulturystę rozpowszechnił kanał na YouTube "Nie wiem, ale się dowiem". Na reakcję ze strony Hardkorowego Koksa nie trzeba było długo czekać. Na swoim Instagramie 44-latek odniósł się do zarzutów i zaatakował Patryka Barańskiego.

- Słuchajcie ostatnio gó*noburza wyszła. Oczywiście w Internecie na "Kanale Sportowym". Patryk 00... jak on tam się nazywa próbuje oczerniać mnie na Internecie na czarno, że ja handluje koksami, czy coś. W ogóle nieprawidłowe, jakieś wymyślone rzeczy. Przekręca ludzi. Patryczku jak w Anglii tam siedzisz, jak tam są normalnie sprzedawane na legalu. To jak może być szkodliwy dla wszystkich i truć ludzi, jak jest sprzedawany również w Stanach. Ty tu wymyślasz jakieś sprawy, że ja truje ludzi. Ogarnij się i patrz jakie informacje dajesz w Internecie. To nie jest zabawne, oczernianie ludzi poniżej pasa. Tacy konfidenci tylko wymyślają, zrzucają winę na kogoś. Co tam siedzisz w Anglii Patryczku i nie masz co robić? Czego się boisz w Polsce? - tłumaczy Burneika.

Hardkorowy Koksu dodał również kilka mocnych słów do Brańskiego.

- Z tego zarabiasz hajs, bo na YouTube płacą ci za to, że komentujesz. Widziałem jak zarabiasz na moim wizerunku. Zastanów się co mówisz, jak informacje puszczasz w świat - dodaje wściekły kulturysta.

Według Litwina Patryk Barański oprócz tego, że go oczernił to dodatkowo włamał się na jego stronę internetową, o co 44-latek również nie ukrywał pretensji. W dużych emocjach Burneika wyjaśnił co myśli o tego typu zagrywkach.

- Patryczku jeszcze nie wiedziałem, że się zajmujesz hakerstwem, bo zhakowałeś moją stronę Burneikasports. Teraz będziesz się chwalił, że wygrałeś sprawę zaj*biście. Nieładnie, nieładnie. Wyjaśniamy sprawę, co się stało, bo od wczoraj strona jest zhakowana. Wiemy przez kogo już. Będziemy wyjaśniać tematy. Ktoś z Anglii po prostu wszedł i nieładnie to wygląda - wyjaśnia Koksu

