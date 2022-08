"Jeżeli chodzi o bilety, to sprzedaż jest słabsza". Organizator Fame MMA 15 domyśla się przyczyny

Już w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się Fame MMA 15. Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem, głównie za sprawą pasjonujących pojedynków. W walce wieczoru zawalczą Marta "Linkimaster" Linkiewicz i Aniela "Lil Masti" Bogusz. Ciekawie zapowiada się również rewanżowe starcie pomiędzy Kacprem Błońskim i Marcinem Dubielem. W oktagonie pojawi się także Arkadiusz Tańcula, który stoczy dwa pojedynki - w pierwszym zmierzy się z Mateuszem Murańskim. Jeśli starczy mu sił to zawalczy również z ojcem przeciwnika, Jackiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Owczarz: Po pierwszej rundzie powiedziałam w narożniku, że coś jest nie tak

Nietypowy problem Fame MMA. Bilety nadal dostępne

W poniedziałek federacja przedstawiła wyniki sprzedaży biletów na nadchodzącą galę. "Została sama końcówka. Prawie wszystkie sektory wyprzedane" - napisano w mediach społecznościowych. Pod postem zamieszczono także grafikę, która pokazywała, że wyprzedano już ponad 90 procent miejsc.

Burza przed Fame MMA. Zawodnik obrażał szefów. "Wystarczy was postraszyć" [WIDEO]

Choć liczba ta może robić wrażenie, to w przypadku wcześniejszych gal Fame MMA bilety rozchodziły się zdecydowanie szybciej. Eksperci spekulowali, co może być powodem takiej sytuacji. Wskazano, że jednym z nich jest termin wydarzenia. Event zawsze organizowano w sobotę, ale tym razem gala odbędzie się w piątek. Do tej kwestii odniósł się jeden z szefó Fame MMA, Michał "Boxdel" Baron.

- Jeżeli chodzi o bilety to tak, sprzedaż jest słabsza. Dużo ludzi nie może przyjechać m.in. ze względu na pracę. Dostaliśmy jednak feedback, że mnóstwo osób cieszy się z piątku, bo jak jest końcówka wakacji, to w sobotę gdzieś wyjeżdżają, a w piątek to mogą sobie odpalić stream po robocie i iść normalnie spać. Wtedy sobotę będą mieli wolną - przekazał Baron w programie "Face2face".

Gala Fame MMA 15 odbędzie się w piątek 26 sierpnia. Początek o godzinie 19.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Kanał Sportowy skasował odcinki z Burneiką. Nielegalne substancje

Fame MMA 15. Karta walk