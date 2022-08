Gale Fame MMA 15. Kiedy i gdzie się odbędzie? [TRANSMISJA]

W drugiej połowie lipca organizatorzy nadchodzącego wydarzenia ogłosili datę i miejsce gali Fame MMA 15, którą nazwano "zakończeniem wakacji". Nie odbędzie się ona jednak zwyczajowo w sobotę, a tym razem w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie.

Fame MMA 15. Kto zawalczy w kolejnej edycji?

Już przy okazji poprzedniej edycji gali twierdzono, że został pobity rekord pod względem zasięgów i sprzedanych PPV. Organizatorzy przewidywali, że nadchodzące wydarzenie może być jeszcze ciekawsze, a wszystko za sprawą pasjonujących pojedynków.

Głównym wydarzeniem gali Fame MMA 15 będzie pojedynek Marty "Linkimaster" Linkiewicz z Anielą "Lil Masti" Bogusz, które w walce wieczoru zmierzą się o "pas królowej". Będzie to ich drugie spotkanie w oktagonie. Rewanż stoczą także Kacper Błoński i Marcin Dubiel. Tym razem pojedynek odbędzie się w formule no limit w klatce rzymskiej.

Ciekawie zapowiada się także starcie Arkadiusza Tańculi z Jackiem Murańskim oraz jego synem Mateuszem. To czy dojdzie do starcia między aktorem a ojcem Mateusza Murańskiego, jest uzależnione od tego, czy 33-latek będzie miał siłę na następny pojedynek.

Na karcie walk znajdują się również starcia z udziałem profesjonalistów. Mowa między innymi o pojedynku Marcina "Polish Zombie" Wrzoska z Mariuszem "Sariusem" Gollingiem. Obaj zawodnicy zmierzą się na zasadach bokserskich.

Fame MMA 15. Karta walk

walka wieczoru: Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz co-main event: Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1)

Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1) Mariusz "Sarius" Golling vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (boks)

Kacper "Crusher" Błoński vs Marcin Dubiel (walka w klatce rzymskiej bez limitu)

Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański (walka w klatce rzymskiej)

Arkadiusz Tańcula vs Mateusz "Muran" Murański

Franciszek "Franio" Rusiecki vs Jakub "Paramaxil" Frączek (K1)

Rafał "Takefun" Górniak vs Filip Zabielski (K1)

Jamel i Jamil Neffati vs Radosław "Warjat Radek" Kapias i Patryk Woźniak

Fame MMA 15. Gdzie i kiedy oglądać?

Gala Fame MMA 15 odbędzie się w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie, a rozpoczęcie planowane jest na godzinę 19:00. Wydarzenie jest dostępne do obejrzenia wyłącznie w systemie PPV, do którego dostęp kosztuje 29,99 zł (dostęp do gali 48h po wydarzeniu, jakość 720p) lub 34,99 zł (dostęp do gali 168h po wydarzeniu, jakość 1080p).