Multimiliarder Vince McMahon oskarżony o gwałt na sędzi. "Jest szumowiną"

77-letni Vince McMahon to były wrestler, promotor dyscypliny, właściciel kilku sportowych biznesów, w tym World Wrestling Entertainment (WWE), której założycielem był jego ojciec, Vincent James McMahon Sr. W czerwcu McMahon Jr. zrezygnował ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego z powodu oskarżeń o nadużycia seksualne. McMahon miał zapłacić potajemnie byłej pracowniczce WWE trzy miliony dolarów w zamian za milczenie na temat ich romansu. Ale to dopiero początek piętrzących się przed nim kłopotów.

Kolejne problemy byłego szefa WWE. Został oskarżony o gwałt. "Jest szumowiną"

Jak informuje "New York Post", Rita Chatterton, pierwsza sędzia w historii WWE, oskarżyła właśnie Vince'a McMahona o gwałt. Do tej sytuacji miało dojść 16 lipca 1986 r. po tym, jak nie zgodziła się na seks oralny. - Jestem pewna, że inne poszkodowane kobiety się zgłoszą. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeśli chodzi o wrestling, to przecieram szlaki. Chcę pokazać, jaką szumowiną jest McMahon - powiedziała Chatterton.

64-letnia dziś Rita Chatterton została licencjonowaną sędzią zapaśniczą w 1984 roku. Do gwałtu miało dojść, gdy Chatterton chciała omówić z McMahonem swoją karierę w WWE. Właściciel organizacji zaprosił Chatterton na kolację, ale potem zmienił zdanie i zaciągnął ją do limuzyny. "To zajmie tylko 10 minut" - miał powiedzieć, a potem dodał, że jeśli sędzia chce wysokiego kontraktu, to "jest to droga, którą musi pójść".

Leonardo Inzitari, wrestler znany jako Mario Mancini, wspominał, że spotkał Chatterton po tym zdarzeniu. – Była roztrzęsiona, płakała – wspomina Inzitari, a Chatterton dodała, że po wszystkim musiała wziąć pięciogodzinny prysznic.

Po tym, jak sprawa wyszła na jaw w czerwcu 2022 roku, McMahon zrezygnował z oficjalnych funkcji w WWE, a przeciwko niemu wszczęto śledztwo. Teraz organizacją rządzi jego córka, Stephanie. "Kocham tę firmę i chcę, abyśmy mieli bezpieczne miejsce pracy. Zrobię wszystko, aby pomóc Komisji Specjalnej w zakończeniu dochodzenia" - napisała na Twitterze.

Ale to nie wszystko wokół McMahona. Były szef WWE miał w latach 90. podawać sterydy swoim zawodnikom, a wielu z nich zdecydowało się później zeznawać przeciwko niemu. Z kolei w 1983 r. Jimmy Snuka, wrestler pracujący dla McMahona, został oskarżony o zamordowanie swojej partnerki Nancy Argentino. Wszystkie rozmowy i wyjaśnienia w imieniu pracownika składał właśnie McMahon, a dodatkowo miał próbować przekupić śledczych. Do dziś organizacja nie przyznaje się do tych zarzutów.

Dodatkowo Vince McMahon wpłacił pięć milionów dolarów na fundację Donalda Trumpa w latach 2007-2009, kiedy to były prezydent USA pojawiał się w telewizji WWE. Z raportu "Wall Street Journal" wynika, że to Trump polecił McMahonowi wpłacić tak duże pieniądze na cele charytatywne.