Obrzydliwa akcja na UFC. "Jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w MMA"

W 2019 roku Jan Błachowicz brutalnie znokautował Luke'a Rockholda, choć Amerykanin przed starciem mocno lekceważył Polaka. Rokchold wrócił do klatki po trzech latach przerwy. I nie był to udany powrót. Co prawda kibice byli zachwyceni krwawą bitką w klatce, ale ostatecznie na punkty wygrał Paulo Costa. Wszyscy sędziowie wskazali Brazylijczyka jako zwycięzcę, punktując 30-27.

Tuż po walce wiele kontrowersji wywołał fakt, że Rockhold - w trakcie starcia w parterze - zaczął rozmazywać swoją krew na... twarzy rywala. "To było obrzydliwe", "To jednak z najgorszych rzeczy, jakie widziałem na galach MMA" - to tylko część z lawiny krytycznych komentarzy pod adresem Amerykanina.

- Nie zarejestrowałem tego w trakcie walki. Coś poczułem na twarzy, ale martwiłem się blokowaniem jego ramion, aby nie zostać uderzonym łokciem w twarz. Tym się wtedy głównie martwiłem - mówił na konferencji prasowej Costa.

Z kolei Luke Rockhold po walce ogłosił zakończenie kariery sportowej. 37-latek był w przeszłości mistrzem UFC. Na swoim koncie ma 16 zwycięstw oraz sześć porażek.

Na UFC 278 wygrał Tybura

Marcin Tybura (23-7) pokonał Aleksandra Romanowa (16-1) na gali UFC 278c. Mołdawianin podchodził do tej walki jako faworyt. Wcześniej nie przegrał ani jednego pojedynku. Dla Polaka była to z kolei dziesiąta wygrana w amerykańskiej federacji.

Wyniki UFC 278

Walka wieczoru:

170 lb: Leon Edwards pok. Kamaru Usmana przez KO (wysokie kopnięcie) w 5. rundzie, 4:04

Pozostałe walki: