Ależ niespodzianka. Tybura pokonał niepokonanego w gali UFC

Aleksander Romanow mógł skończyć tę walkę już w pierwszej rundzie. Mołdawianin dwukrotnie powalił Marcina Tyburę i zajął lepszą pozycję, z której mógł wyprowadzać ciosy na jego głowę. W pewnym momencie wszystko wskazywało na to, że sędzia zakończy pojedynek, ale wtedy Tybura zaczął się bronić. Wytrzymał ataki rywala do końca rundy i wyszedł na kolejne z zupełnie innym nastawieniem.

Marcin Tybura wygrał walkę z niepokonanym Mołdawianinem. Sędziowie podjęli niejednogłośną decyzję

Romanow zapłacił swoją cenę. Próba skończenia walki w pierwszej rundzie kosztowała go bardzo dużo energii. W pozostałych częściach nie zadawał już tak mocnych ciosów, często opuszczał gardę zachęcając Tyburę do zrywu. Polakowi udało się powalić przeciwnika, czym Romanow "odwdzięczył się" jeszcze na sekundy przed końcem drugiej rundy. Ale był zbyt mało czasu, by niepokonany Mołdawianin mógł wykończyć Tyburę.

Na trzecią rundę Romanow wyszedł jeszcze bardziej zmęczony, co było widać po często nieudolnych próbach obrony. Tybura zaś sukcesywnie atakował rywala. Nie był jednak w stanie zakończyć walki przed czasem. Wcześniejsze dwie rundy też kosztowały go dużo wysiłku. Obaj usłyszeli ostatnią syrenę i czekali na decyzję sędziów.

Ci podjęli niejednogłośną decyzję. Ale to Marcin Tybura został wybrany zwycięzcą. Arbitrzy głosowali następująco: I runda: 29-28, II runda: 29-28, III runda: 28-28. To było bardzo ważne zwycięstwo Polaka w UFC. Wygrał dziesiąty z szesnastu stoczonych w amerykańskiej federacji pojedynków. Do tego zwyciężył z wcześniej niepokonanym Mołdawianinem. Romanow miał w swojej karierze serię 16 wygranych z rzędu.

Tybura powiedział na konferencji prasowej, że obaj zawodnicy są na wysokim poziomie i zmierzają na szczyt w swojej kategorii. Dlatego walka była wyrównana. I choć mógł przegrać już w pierwszej rundzie, utrzymał się, dzięki swojej woli walki.

- To nie jest coś, co ja zaplanowałem. Po prostu bardzo trudno jest mi się poddać. Dlatego wydawało się, że mam tak silną wytrzymałość. Nie miałem w planach mieć [Romanowa] na swoich plecach przez całą rundę. A im dłużej on utrzymywał tę pozycję, ja rozumiałem, że go to męczy. Czułem jego siłę, jest naprawdę silny. I po prostu cieszę się, że to przetrwałem - powiedział Tybura.

Dziennikarze dopytali go jeszcze o to, z kim chciałby się zmierzyć w następnej walce. Ale Tybura przyznał, że nabrał dużo pokory po porażce w starciu z Aleksandrem Wołkowem. Nie ma konkretnych nazwisk czy daty w głowie. - Najszybciej, jak to możliwe - podkreślił.