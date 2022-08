Gwiazdor ma pięć kochanek. Prawdziwy lowelas. "Nie okłamuję dziewczyn"

Gruzin Merab Dwaliszwili (14-4) jest jednym z uczestników gali UFC 278 w Salt Lake City. 31-latek zmierzy się z Brazylijczykiem Jose Aldo (31-7), a ten pojedynek pojawi się w karcie głównej. Gdyby Aldo wygrał walkę z Dwaliszwilim, to mógłby dostać szansę na walkę o pas mistrzowski kategorii koguciej z Amerykaninem Aljamainem Sterlingiem (21-3). Na tej samej gali powalczy Marcin Tybura (22-7), którego rywalem będzie Alexandr Romanov (16-0) z Mołdawii.

Gruzin ma pięć dziewczyn w Stanach Zjednoczonych. "Potrzebuję miłości i uścisków"

Merab Dwaliszwili rozmawiał z portalem sport-express.ru przed walką z Jose Aldo na gali UFC 278. Gruzin postanowił odnieść się do słów Japończyka Kaiego Asakury, który zdradził, że Dwaliszwili ma pięć dziewczyn w Stanach Zjednoczonych. - Jestem wolny i nie mam żony. USA to piękny kraj i nikogo nie krzywdzę, nie okłamuję dziewczyn. Po prostu mówię im prawdę. Czasami jestem w Las Vegas, czasami w Nowym Jorku, więc potrzebuję trochę miłości i trochę uścisków. Kiedy się ożenię, to będę wszędzie zabierał żonę - powiedział.

Gruzin, który wygrał siedem ostatnich pojedynków, zdradził, że chce przejść do historii i powalić Jose Aldo co najmniej trzy razy. Do tej pory jedynym, który dwukrotnie powalił Brazylijczyka, był Amerykanin Frankie Edgar w 2013 roku. - Lubię bić rekordy. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Wygrywam ze wszystkimi, więc myślę, że może mi się to udać. Jeśli nie, to pokonam go w stówce - dodał Dwaliszwili.

Gala UFC 278 w Salt Lake City odbędzie się w nocy z soboty 20 na niedzielę 21 sierpnia czasu polskiego. Gala rozpocznie się o północy, natomiast karta główna wystartuje o godzinie 4:00. Walka z udziałem Marcina Tybury prawdopodobnie odbędzie się około godziny 2:00 czasu polskiego.